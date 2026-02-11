БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Китайска сноубордистка бе изнесена на носилка след тежко падане в квалификацията в халфпайпа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Лиу Дзиаю пострада тежжко.

Лиу Дзиаю
Снимка: БТА
Слушай новината

Китайската сноубордистка Лиу Дзиаю пострада сериозно по време на квалификацията в състезанието по халфпайп от Олимпийските игри в Милано и Кортина и трябваше да бъде изнесена на носилка от пистата.

33-годишната Лиу се закачи в ръба на улея при приземяването на един от скоковете си. Това доведе до падане, при което китайката удари лошо лявото си рамо и заби главата си в снега. Това доведе до намеса на медицинския екип на място, който се нуждаеше от десетина минути, за да успее да я изнесе.

От щаба на китайския тим все още няма информация за състоянието на тяхната състезателка.

Най-добър резултат в квалификацията даде американката Клои Ким.

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
1
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
2
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
4
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
5
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
6
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Зимни

Екатерина Дафовска: Направо сме на седмото небе
Екатерина Дафовска: Направо сме на седмото небе
Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова
Чете се за: 03:12 мин.
Иван Пешев: Невероятна Лора Христова Иван Пешев: Невероятна Лора Христова
Чете се за: 01:35 мин.
Весела Лечева: Страхотен нов успех за българския олимпийски тим Весела Лечева: Страхотен нов успех за българския олимпийски тим
Чете се за: 00:47 мин.
Илияна Йотова: Благодарим ти, Лора Христова Илияна Йотова: Благодарим ти, Лора Христова
Чете се за: 01:05 мин.
Международният съюз по биатлон: Лора Христова направи състезанието на живота си Международният съюз по биатлон: Лора Христова направи състезанието на живота си
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Политическите реакции след решението на президента Андрей Гюров да...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ