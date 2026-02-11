Китайска сноубордистка бе изнесена на носилка след тежко падане в квалификацията в халфпайпа

Китайската сноубордистка Лиу Дзиаю пострада сериозно по време на квалификацията в състезанието по халфпайп от Олимпийските игри в Милано и Кортина и трябваше да бъде изнесена на носилка от пистата.

33-годишната Лиу се закачи в ръба на улея при приземяването на един от скоковете си. Това доведе до падане, при което китайката удари лошо лявото си рамо и заби главата си в снега. Това доведе до намеса на медицинския екип на място, който се нуждаеше от десетина минути, за да успее да я изнесе.

От щаба на китайския тим все още няма информация за състоянието на тяхната състезателка.

Най-добър резултат в квалификацията даде американката Клои Ким.