Киву засипа с похвали Интер след успеха над Аякс

Финалистът от последното издание на Шампионската лига Интер (Милано) победи като гост Аякс с 2:0 в среща от първия кръг на турнира. Нов силен мач за „нерадзурите“ изигра Маркюс Тюрам, който отбеляза и двете попадения в срещата. Френският национал се разписа в 46-ата и 72-ата минути. Тюрам се разписа и при загубата с 3:4 от Ювентус в събота, като от началото на сезона е водещ реализатор на своя отбор.

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен от видяното срещу амстердамци снощи.

„Това е Интер. Имаме отбор с опит, характер и желание да се възстанови от негативния период“, коментира Кристиан Киву, за когото това беше първи мач като треньор в Шампионската лига.

„Опитахме се да неутрализираме силните страни на Аякс. Те са особено опасни в последната третина от терена. Разполагат с бързи играчи, които умеят да комбинират на скорост. Моите футболисти изпълниха отлично задачата си“, добави румънският специалист, който като футболист започна за големия футбол именно в Аякс.

Във втория кръг на Шампионската лига Интер приема у дома Славия Прага в края на месеца.