Клаудия Шейнбаум призова ФИФА да преразгледа цените на билетите за Мондиал 2026

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум отправи призив към Международната футболна федерация (ФИФА) да ревизира ценовата политика за билетите на световното първенство по футбол през 2026 година. Държавният глава на една от трите страни домакини на турнира заяви, че футболът има далеч по-важна обществена роля от чисто търговската.

"Футболът е нещо различно. Всичко това трябва да ни накара да се замислим, дори и хората във ФИФА“, заяви Шейнбаум, цитирана от агенция АП.

Коментарът ѝ идва на фона на продължаващите дискусии около високите цени на билетите за срещите от Мондиал 2026. По-рано през годината пропуските бяха пуснати в продажба на цени между 140 и 8680 долара, като впоследствие част от тях претърпяха сериозни промени. Билетите за финала достигат стойност от близо 33 хиляди долара, а на вторичния пазар сумите са още по-високи.

От ФИФА не коментираха директно изказването на мексиканския президент. Миналата седмица обаче президентът на централата Джани Инфантино защити ценовата рамка и заяви, че тя е съобразена с особеностите на пазара в Северна Америка.

Шейнбаум призна, че подобен турнир неизбежно има и икономическо измерение, но настоя, че футболът трябва да остане достъпен за феновете.

"Той трябва да бъде инструмент за сближаване на хората, както е и в другите спортове“, добави тя.

Междувременно мексиканското правителство е подложено на критики от част от обществото заради твърдения, че организацията на световното първенство получава по-голямо внимание от редица социални проблеми в страната. В първите дни на турнира впечатление направиха и свободните места по трибуните на някои от стадионите в Мексико, включително в Гуадалахара.