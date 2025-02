Кливланд вгорчи допълнително живота на Далас

Новата ера на Далас Маверикс (26-24) без суперзвездата Лука Дончич започна по-възможно най-лошия начин. Действащият вицешампион на Националната баскетболна асоциация отстъпи като гост със 101:144 срещу лидера в Източната конференция Кливланд Кавалиърс (40-9).

50 PTS IN THE FIRST QUARTER FOR THE CAVS



That's the most they've scored in ANY QUARTER in the play-by-play era (1997-98). pic.twitter.com/f8w69gKyng — NBA (@NBA) February 2, 2025

Интрига в двубоя общо взето нямаше, след като домакините натрупаха непреодолим аванс от 31 точки след само 12 минути игра - 50:19. Най-голямата разлика между двата отбора бе в средата на последната четвърт, когато първенеца на Изток водеше с 53 точки при 138:85.

Сам Мерил наниза девет точни изстрели зад дъгата, за да изравни най-доброто си постижение за точки - 27, а Еван Мобли и Дариус Гарланд се отличиха с по "дабъл-дабъл" - 22 точки, 11 борби и 17 точки, 10 асистенции съответно.

За Маверикс единствено Джейдън Харди от пейката мина квота 20 - 21 точки. Тимът от Далас бе без Кайри Ървинг, Пи Джей Вашингтон и новите попълнения Антъни Дейвис и Макс Кристи.

Бостън Селтикс (35-15) си отмъсти на Филаделфия Севънтисиксърс (19-29) за загубата на Коледа и се наложи със 118:110 като гост. Действащият шампион на НБА навакса изоставане от 26 точки в края на третата четвърт, благодарение на серия от 54:20 в последните 14 минути на двубоя.

JAYSON TATUM TAKES OVER TO LEAD BOSTON'S 26-POINT 2ND HALF COMEBACK



️ 35 PTS | 11 AST | 7 REB | 13-20 FGM ️



This @celtics comeback ties the largest comeback of the season! pic.twitter.com/xNMhXkVx4d — NBA (@NBA) February 3, 2025

Джейсън Тейтъм бе най-резултатен за успеха с 35 точки, като добави и 11 асистенции. Джейлън Браун също се отличи с "дабъл-дабъл" - 21 точки и 10 борби.

В отсъствието на Джоел Ембийд и Пол Джордж, тежестта отново падна на плещите на Тайрийз Макси, който не разочарова със своите 34 точки, а Гершон Ябузеле наниза 21 точки срещу бившия си отбор.

Детройт (25-24) победи пряк конкурент в борбата за местата, осигуряващи класиране за Плей-ин турнира, в лицето на Чикаго Булс (21-29) със 127:119 у дома. Пистънс бяха загубили 18 от последните си 20 двубоя срещу този съперник, което показва растежа на тима под ръководството на Джей Би Бикерстаф.

Cade made it happen for this Pistons with a COMPLETE offensive performance!



22 PTS

15 AST



Detroit secures the home W. pic.twitter.com/ZvN8tEUiE9 — NBA (@NBA) February 2, 2025

Кейд Кънингам се отчете с нов "дабъл-дабъл" за успеха - 22 точки, 15 асистенции, същото стори Джейлън Дюрен - 21 точки, 13 асистенции.

Коби Уайт също наниза 22 точки за "биковете", Никола Вучевич се отличи с "трипъл-дабъл" - 20 точки, 11 борби и 10 асистенции, а Джош Гиди добави още 20 точки и 10 овладени под двата ринга топки.

Часове след края на срещата стана ясно, че Чикаго праща голямата си звезда Зак ЛаВин в бившия отбор на Александър Везенков - Сакраменто Кингс.

Мемфис Гризлис (33-16) излезе еднолично на второто място в Западната конференция, след като победи със 132:119 Милуоки Бъкс (26-21) като гост. "Елените" пък са пети на Изток и са в негативна серия от четири загуби в последните пет срещи.

Jaren Jackson Jr. scores 37 points and hits 7 threes to lead the @memgrizz to victory! pic.twitter.com/TK86dLqReB — NBA (@NBA) February 3, 2025

Джерън Джаксън-младши бе най-резултатен на паркета с 37 точки, Санти Алдама се отличи с 23, а Дезмънд Бейн добави още 22.

Янис Антетокумпо се отчете с редовния си "дабъл-дабъл" за Милуоки - 30 точки и 11 борби, а Крис Мидълтън добави 20 точки от пейката.

Торонто Раптърс (16-33) спря устрема на ЛА Клипърс (28-21) с домакинска победа със 115:108. Разликата в двубоя бе направена в третата четвърт, която канадският тим спечели с 31:16.

Ар Джей Барет вкара 20 точки за Раптърс, а Джеймс Харден - 25, за Клипърс.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: