БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 00:52 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 00:25 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кметът на Шумен очаква Росен Барчовски да върне баскетболната слава на града

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Запази

Проф. Христо Христов гарантира своята подкрепа към новия треньор на БК Шумен.

Росен Барчовски, проф. Христо Христов
Снимка: Община Шумен
Слушай новината

Разчитам да върнете славата на баскетболен Шумен, имаме огромни очаквания за това, защото в града има традиция в този спорт. Шумен се развива икономически много добре и успоредно с инвестициите мислим за средата за хората, а спортът е съществена част от тази среда. Това каза кметът на Шумен проф. Христо Христов на среща в сградата на Общината с дългогодишния национален треньор по баскетбол Росен Барчовски, който пое шуменския баскетболен отбор, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Барчовски каза, че към отбора ще се присъединят още трима играчи, което ще допринесе за развитието на тима. Той посочи, че спортните игри са нещото, което може да вдъхнови и обедини града и цялата страна. За Шумен са необходими успехи и това ще стане при предприемане на определени стъпки от наша страна, изтъкна Барчовски, цитиран в прессъобщението.

На срещата присъстваха още председателят на постоянната комисия "Младежки дейности и спорт" в Общинския съвет и изпълнителен директор на Баскетболен клуб "Шумен" Янко Янков, Петър Минчев и Десислав Димитров от Управителния съвет на баскетболния клуб. Те посочиха, че трудност за спортистите продължава да бъде повредената част от настилката в зала „Арена Шумен“. Кметът на Шумен уточни, че всичко зависи от доставката на новата настилка, която се произвежда в момента в Италия и е възможно най-добият клас.

Очаква се настилката да пристигне в началото на 2026 година и да бъде поставена в рамките на състезателната пауза за баскетболистите, която се предвижда да е през втората половина на февруари, като се уточни графикът на срещите, за да се стигне до подходящ за ремонта период, посочиха от пресцентъра на Общината.

Проф. Христов гарантира своята подкрепа при изпълнението на дейностите по подмяна на настилката, за да се създадат възможно най-добрите условия за спортистите и Шумен. Кметът на Шумен бе категоричен, че средствата за спорта тази година са увеличени с 60% и че за баскетбола, футбола и хандбала се насочва много ресурс целево. В Шумен идват много големи бизнес инвеститори и нашата ангажираност към баскетбола, спорта и здравословния начин на живот е наше убеждение, каза още той.

За хората на общината са направени мащабно модернизиране на града и уличното осветление, поставен е акцент върху социалните проекти, образованието и спорта, развивани са зелените проекти и е реформиран туризмът, каза на 13 ноември т.г. кметът на община Шумен на брифинг, на който отчете изпълнението за първите две години на мандата на управление. Зам.-кметът по бюджет и финанси на община Шумен Бейнур Ахмед посочи, че основни направления в Бюджета на Община Шумен са образование, здравеопазване, екология, социални дейности, култура и спорт. По думите му към 30 септември 2025 г. разходите за образование са 53,7 млн. лв., за социални дейности 22,9 млн. лв., за екология и благоустройство 21,7 млн. лв., за култура и спорт - 14 млн. лв.

#проф. Христо Христов # Росен Барчовски #БК Шумен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
1
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
2
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
3
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
4
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
5
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
6
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
6
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...

Още от: Български баскетбол

Берое надигна глава в НБЛ
Берое надигна глава в НБЛ
Черно море се съвзе срещу Миньор 2015 Черно море се съвзе срещу Миньор 2015
Чете се за: 03:07 мин.
Рилски спортист завърши кампанията си в Европа със загуба Рилски спортист завърши кампанията си в Европа със загуба
Чете се за: 01:52 мин.
Локомотив намери верните решения в дуела за Пловдив от НБЛ Локомотив намери верните решения в дуела за Пловдив от НБЛ
Чете се за: 04:20 мин.
Спартак Плевен си върна увереността след драма с Шумен Спартак Плевен си върна увереността след драма с Шумен
Чете се за: 04:42 мин.
НБЛ: Черно море - Миньор (ГАЛЕРИЯ) НБЛ: Черно море - Миньор (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянски
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският градски съд 5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският градски съд
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Великобритания удължи дерогацията за България Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Междуградски автобус се запали край Айтос Междуградски автобус се запали край Айтос
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ