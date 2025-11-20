Кметът на Шумен очаква Росен Барчовски да върне баскетболната слава на града

Разчитам да върнете славата на баскетболен Шумен, имаме огромни очаквания за това, защото в града има традиция в този спорт. Шумен се развива икономически много добре и успоредно с инвестициите мислим за средата за хората, а спортът е съществена част от тази среда. Това каза кметът на Шумен проф. Христо Христов на среща в сградата на Общината с дългогодишния национален треньор по баскетбол Росен Барчовски, който пое шуменския баскетболен отбор, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Барчовски каза, че към отбора ще се присъединят още трима играчи, което ще допринесе за развитието на тима. Той посочи, че спортните игри са нещото, което може да вдъхнови и обедини града и цялата страна. За Шумен са необходими успехи и това ще стане при предприемане на определени стъпки от наша страна, изтъкна Барчовски, цитиран в прессъобщението.

На срещата присъстваха още председателят на постоянната комисия "Младежки дейности и спорт" в Общинския съвет и изпълнителен директор на Баскетболен клуб "Шумен" Янко Янков, Петър Минчев и Десислав Димитров от Управителния съвет на баскетболния клуб. Те посочиха, че трудност за спортистите продължава да бъде повредената част от настилката в зала „Арена Шумен“. Кметът на Шумен уточни, че всичко зависи от доставката на новата настилка, която се произвежда в момента в Италия и е възможно най-добият клас.

Очаква се настилката да пристигне в началото на 2026 година и да бъде поставена в рамките на състезателната пауза за баскетболистите, която се предвижда да е през втората половина на февруари, като се уточни графикът на срещите, за да се стигне до подходящ за ремонта период, посочиха от пресцентъра на Общината.

Проф. Христов гарантира своята подкрепа при изпълнението на дейностите по подмяна на настилката, за да се създадат възможно най-добрите условия за спортистите и Шумен. Кметът на Шумен бе категоричен, че средствата за спорта тази година са увеличени с 60% и че за баскетбола, футбола и хандбала се насочва много ресурс целево. В Шумен идват много големи бизнес инвеститори и нашата ангажираност към баскетбола, спорта и здравословния начин на живот е наше убеждение, каза още той.

За хората на общината са направени мащабно модернизиране на града и уличното осветление, поставен е акцент върху социалните проекти, образованието и спорта, развивани са зелените проекти и е реформиран туризмът, каза на 13 ноември т.г. кметът на община Шумен на брифинг, на който отчете изпълнението за първите две години на мандата на управление. Зам.-кметът по бюджет и финанси на община Шумен Бейнур Ахмед посочи, че основни направления в Бюджета на Община Шумен са образование, здравеопазване, екология, социални дейности, култура и спорт. По думите му към 30 септември 2025 г. разходите за образование са 53,7 млн. лв., за социални дейности 22,9 млн. лв., за екология и благоустройство 21,7 млн. лв., за култура и спорт - 14 млн. лв.