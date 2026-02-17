Кметове на кметства се събраха в Бистрица в подкрепа на техния колега Самуил Попов

Представители на Националното сдружение на кметовете в България се събраха пред общината на село Бистрица в знак на подкрепа към кмета Самуил Попов и като протест срещу насилието и сплашването, след като вчера автомобилът и входната врата на Попов са бяха запалени.

Кметовете настояват за незабавни действия от страна на компетентните институции и ефективно разследване на инцидента.

По-рано сутринта кметът на София Васил Терзиев в своя позиция във Фейсбук пък настоя компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. В позицията на кмета се казва още, че при отправени заплахи и подадени сигнали за поредно извършено посегателство, държавата е длъжна, макар и вече закъснява, да гарантира сигурността му.

Една от версиите, за които стана ясно, че може да се е стигнало до палежа на автомобила и на входната врата, е едно нерегламентирано разтоварище в околността на село Бистрица, за което кметът е подавал сигнали през лятото до различни институции, но до момента не е имало реакция от тяхна страна. Разбрахме, че са имали и санкции.

Самуил Попов, кмет на Бистрица: "Че се изхвърлят земни маси, за мен не е най-големият проблем. Да, ощетява се общинския бюджет, държавния, но проблемът е, че може да се образува свлачище. Когато се извършва нерегламентирана дейност, тя подлежи на санкционен режим. И на едната камера видях колко много е задимено, това не е съвместимо с живота." Веселина Попова, съпруга на кмета на Бистрица: "Честно да ви кажа Самуил знае най-добре. Определено е получавал заплахи и преди това. Дали е от това разтоварище по повод това, че преди няколко дни излезе клип с конкретното разтоварище, в който се обяснява и показва за какво става въпрос, мога само да гадая. Но вероятно е оттам." Никола Гостев, кмет на село Долно Камарци: "През 2024 година имаме запален автомобил на кмета на Обзор, 2025-а година имаме бит кмет на село Зидарово, община Созопол. Бит кмет на село около Павликени. Ние досега не сме чули причини и не ни е казано в прав текст, че лицата са задържани и са получили наказания."

