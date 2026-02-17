БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:25 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кметове на кметства се събраха в Бистрица в подкрепа на техния колега Самуил Попов

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази

От Националното сдружение на кметовете в България протестираха срещу насилието на техни колеги

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Представители на Националното сдружение на кметовете в България се събраха пред общината на село Бистрица в знак на подкрепа към кмета Самуил Попов и като протест срещу насилието и сплашването, след като вчера автомобилът и входната врата на Попов са бяха запалени.

Кметовете настояват за незабавни действия от страна на компетентните институции и ефективно разследване на инцидента.

По-рано сутринта кметът на София Васил Терзиев в своя позиция във Фейсбук пък настоя компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. В позицията на кмета се казва още, че при отправени заплахи и подадени сигнали за поредно извършено посегателство, държавата е длъжна, макар и вече закъснява, да гарантира сигурността му.

Една от версиите, за които стана ясно, че може да се е стигнало до палежа на автомобила и на входната врата, е едно нерегламентирано разтоварище в околността на село Бистрица, за което кметът е подавал сигнали през лятото до различни институции, но до момента не е имало реакция от тяхна страна. Разбрахме, че са имали и санкции.

Самуил Попов, кмет на Бистрица: "Че се изхвърлят земни маси, за мен не е най-големият проблем. Да, ощетява се общинския бюджет, държавния, но проблемът е, че може да се образува свлачище. Когато се извършва нерегламентирана дейност, тя подлежи на санкционен режим. И на едната камера видях колко много е задимено, това не е съвместимо с живота."

Веселина Попова, съпруга на кмета на Бистрица: "Честно да ви кажа Самуил знае най-добре. Определено е получавал заплахи и преди това. Дали е от това разтоварище по повод това, че преди няколко дни излезе клип с конкретното разтоварище, в който се обяснява и показва за какво става въпрос, мога само да гадая. Но вероятно е оттам."

Никола Гостев, кмет на село Долно Камарци: "През 2024 година имаме запален автомобил на кмета на Обзор, 2025-а година имаме бит кмет на село Зидарово, община Созопол. Бит кмет на село около Павликени. Ние досега не сме чули причини и не ни е казано в прав текст, че лицата са задържани и са получили наказания."

Вижте още в прякото включване на Алекс Христов

#кмет на Бистрица #разследване #Национално сдружение на кметовете на кметства #палеж #подкрепа

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
3
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
5
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
6
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
4
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
6
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"

Още от: Регионални

"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
Родители на третокласници в Сливен на протест, дете със специални потребности тормозело учениците Родители на третокласници в Сливен на протест, дете със специални потребности тормозело учениците
Чете се за: 02:10 мин.
Извадиха тумор колкото пъпеш от корема на жена в Бургас Извадиха тумор колкото пъпеш от корема на жена в Бургас
Чете се за: 02:15 мин.
Задържаха 79 вейп устройства в Кюстендил Задържаха 79 вейп устройства в Кюстендил
Чете се за: 01:10 мин.
Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода? Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?
Чете се за: 04:17 мин.
Пътят Смолян-Мугла е отворен след блокирането му заради проливни дъждове Пътят Смолян-Мугла е отворен след блокирането му заради проливни дъждове
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията "Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Ройтерс: Пентагонът се подготвя за продължителна военна кампания...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Криза със сметосъбирането в Куба заради американската блокада на...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ