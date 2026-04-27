КНСБ: Ръст на цените на храните изпреварва доходите в България

С 6,2% нарастват хранителните стоки на годишна база. Това обявиха от КНСБ. Те посочват, че тенденцията за нарастване е валидна за всички групи - с изключение на мазнините. Заплатата за издръжка бележи нарастване на 3-месечна база, отчитат от синдиката, с 2,3%, а на годишна база с 5,2% към март месец тази година. Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход, посочват от КНСБ, като говорим за над 58%.

Същевременно продължава позитивната тенденция именно общият брой на лицата в тази група да намалява на годишна база, посочват още от КНСБ. Това е следствие от общото повишение на доходите през последните 12 месеца.

Към края на 2025 г. България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, като се изравнява с Гърция, предпоследно обаче оставаме в тази класация. А цените на хранителните стоки продължават тенденцията за увлечение на годишна база, която е 6,2%, което съответно е по-съществено нарастване спрямо нехранителните стоки и услуги, където увеличението е с 4,6%. Налице са външни фактори, посочват и от КНСБ, свързани с конфликта в Близкия изток, които започват да оказват негативно влияние и по линия на ценовите равнища в страната, чийто ефект се очаква да става по-осезаем през следващите месеци.

Любослав Костов, вицепрезидент и главен икономист на КНСБ: „Сирената, които в Европа намаляват макар и с малко, има дефлация, в България 1,9% поскъпват, над 10 евро кг сирене, само Хърватия сиренето е по-скъпо на кг отколкото в България - 10,60 евро, в България 10,10 евро.“

