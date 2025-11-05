БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кои са четиримата от ВСС, които ще бъдат кандидати за следващ български европрокурор?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Станаха ясни техните имена

висшият съдебен съвет обсъжда казуса осемте джуджета
Слушай новината

Ясни са вече имената на четиримата представители на Висшия съдебен съвет, които ще участват в подбора на трима кандидати за следващ европейски прокурор на България.

Това са Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия и Цветинка Пашкунова и Вероника Имова за Съдийската колегия.

Освен тях, в Комисията ще влязат двама представители на Министерството на правосъдието и един представител на Юридическия факултет на Софийския университет.

Процедурата по подбора включва публично изслушване на допуснатите кандидати, след което министърът на правосъдието Георги Георгиев трябва да внесе трите номинации в Министерския съвет за одобрение.

Гергана Мутафова беше член и на комисията за подбор на първия български европейски прокурор през 2019 година. Тогава на правителството с премиер Бойко Борисов бяха предложени Десислава Пиронева, Светлана Шопова и настоящият европрокурор Теодора Георгиева.

От началото на годината Георгиева на практика не изпълнява задълженията си, след като първо беше отстранена от длъжност заради започнала проверка за евентуални нарушения, а впоследствие срещу нея беше образувано и дисциплинарно производство, което все още не е приключило.

#кандидати за европейски прокурор

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел
3
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
4
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
5
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
6
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Европа

Германия арестува 18 души в рамките на международна акция срещу онлайн измамите
Германия арестува 18 души в рамките на международна акция срещу онлайн измамите
Кола се вряза в пешеходци във Франция Кола се вряза в пешеходци във Франция
Чете се за: 00:47 мин.
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8 души, включително българин Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8 души, включително българин
Чете се за: 02:30 мин.
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас 4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
Отвориха летището в Брюксел след сигнал за дрон Отвориха летището в Брюксел след сигнал за дрон
Чете се за: 00:40 мин.
Връчиха наградата "Гонкур" на френския писател Лоран Мовиние Връчиха наградата "Гонкур" на френския писател Лоран Мовиние
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Тристранката се провали след бойкот от работодателите Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Кой е Зохран Мамдани и какво обеща на Ню Йорк?
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ