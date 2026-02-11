Комо шокира Наполи и е на полуфинал за Купата на Италия

Комо поднесе сензация в турнира за Купата на Италия и се превърна в третия полуфиналист, след като елиминира Наполи насред „Диего Армандо Марадона“ след изпълнение на дузпи. Големите грешници за „партенопеите“ се оказаха Ромелу Лукаку и Станислав Лоботка, чиито пропуски се оказаха решаващи.

Редовното време завърши 1:1. Гостите поведоха в 39-ата минута, когато Мартин Батурина реализира хладнокръвно отсъдена дузпа за нарушение на Матиас Оливера срещу Иван Смолчич. Наполи реагира веднага след почивката – Расмус Хойлунд изведе Антонио Вергара, който изравни за 1:1 в 46-ата минута.

В отсъствието на контузения Скот Мактоминей домакините изпитваха трудности в организацията на играта. Въпреки че през второто полувреме тимът от Неапол владееше повече топката и натискаше съперника, чистите положения липсваха. Спорна ситуация с потенциален втори жълт картон за Хакобо Рамон допълнително нажежи обстановката, но резултатът остана непроменен.

Съгласно регламента победителят бе определен директно след изпълнение на дузпи. Лукаку пропусна при второто изпълнение за Наполи, а макар Пероне да върна надеждите за домакините, решителният момент дойде, когато Жан Бюте спаси удара на Лоботка. Така Комо ликува и се класира за полуфинал в турнира за първи път от четири десетилетия.

В следващата фаза отборът на Сеск Фабрегас ще се изправи срещу Интер.