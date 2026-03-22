Константин Костадинов и Андора с драматична загуба от Билбао в Лига Ендеса

Константин Костадинов и Андора претърпяха поражение за втори пореден път в Лига Ендеса. Пред своя публика българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично на тима на Билбао с 98:102 след продължение в мач от 23-ия кръг.

Двата отбора си размениха по една част през първото полувреме и на голямата почивка гостите се изстреляха при 45:42. След паузата домакините изравниха баланса на силите и мачът отиде в продължение. В допълнителното време Билбао дръпна с крехка разлика, която задържа до края.

Костадинов се включи от пейката и остана в игра 12 минути. За това време българският национал записа 3 точки,1 борба и 1 асистенция. При стрелбата си крилото бе 0/1 от средно разстояние и 1/1 зад дъгата.

Джабари Райс финишира с 23 точки и 7 асисистенции за Андора.

Момчетата на Жан Табак имат 6 победи и 17 загуби, като все още заемат 17-то място във временното класиране и са в зоната на изпадащите. На 29 март (неделя) Костадинов и компания ще приемат Баскония.