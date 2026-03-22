Константин Костадинов и Андора с драматична загуба от Билбао в Лига Ендеса

Българинът и неговите съотборници отстъпиха с 98:102 след продължение в мач от 23-ия кръг.

Константин Костадинов и Андора претърпяха поражение за втори пореден път в Лига Ендеса. Пред своя публика българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично на тима на Билбао с 98:102 след продължение в мач от 23-ия кръг.

Двата отбора си размениха по една част през първото полувреме и на голямата почивка гостите се изстреляха при 45:42. След паузата домакините изравниха баланса на силите и мачът отиде в продължение. В допълнителното време Билбао дръпна с крехка разлика, която задържа до края.

Костадинов се включи от пейката и остана в игра 12 минути. За това време българският национал записа 3 точки,1 борба и 1 асистенция. При стрелбата си крилото бе 0/1 от средно разстояние и 1/1 зад дъгата.

Джабари Райс финишира с 23 точки и 7 асисистенции за Андора.

Момчетата на Жан Табак имат 6 победи и 17 загуби, като все още заемат 17-то място във временното класиране и са в зоната на изпадащите. На 29 март (неделя) Костадинов и компания ще приемат Баскония.

ТОП 24

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
1
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
2
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
3
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
4
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
5
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са...
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
6
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Още от: Европейски баскетбол

Драматична загуба за Иван Алипиев и Римини при гостуването на Фортитудо Болон в италианската Серия А2
Драматична загуба за Иван Алипиев и Римини при гостуването на Фортитудо Болон в италианската Серия А2
Милър-Макинтайър и Цървена звезда се сринаха за една част срещу Панатинайкос (ВИДЕО) Милър-Макинтайър и Цървена звезда се сринаха за една част срещу Панатинайкос (ВИДЕО)
Чете се за: 03:37 мин.
Апоел се разправи с Виртус Болоня в София Апоел се разправи с Виртус Болоня в София
Чете се за: 03:02 мин.
Везенков поведе Олимпиакос към нов верен ход в Евролигата с лично постижение (ВИДЕО) Везенков поведе Олимпиакос към нов верен ход в Евролигата с лично постижение (ВИДЕО)
Чете се за: 04:15 мин.
Везенков вгорчи живота на шампиона в Евролигата, но друг бе героят за Олимпиакос (ВИДЕО) Везенков вгорчи живота на шампиона в Евролигата, но друг бе героят за Олимпиакос (ВИДЕО)
Чете се за: 04:50 мин.
България не намери сили за пълен обрат срещу Черна гора в квалификациите за Евробаскет 2027 България не намери сили за пълен обрат срещу Черна гора в квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Тръмп с ултиматум към Техеран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Тръмп с ултиматум към Техеран: Ормузкият пролив е отворен, твърди...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана
Чете се за: 05:30 мин.
Политика
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Вижте колко поскъпнаха продуктите в потребителската кошница?
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Катастрофа в Стара Загора: Млад шофьор блъсна пешеходец на оживено...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Нов STEM център оживи науката в 49-о училище „Бенито...
Чете се за: 03:05 мин.
Общество
Куриоз в Благоевград: Мъж разби приют, за да си открадне кучето
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
