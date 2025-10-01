Константинова и Каратанчева се класираха за втория кръг ITF турнир във Варна

Българките Йоана Константинова и Алекса Каратанчева се класираха за втория кръг на сингъл на турнира за жени от ITF във Варна с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК"Суперспорт".

18-годишната Йоана Константинова победи с 6:4, 6:3 Лора Бохнер (Германия), а във втория кръг ще играе срещу Петра Конжикушич (Сърбия).

18-годишната Алекса Карататчева разгроми с 6:2, 6:0 Юлия Букулей (Румъния), а във втория кръг ще играе срещу осмата поставена Ева Бенеман (Германия).



За съжаление три българки отпаднаха в първия кръг. Поставената под №2 в схемата Лидия Енчева падна с 0:6, 3:6 от Елизавета Труш (Украйна).

Зиновия Ванева загуби в оспорван мач с 5:7, 6:7(3) от четвъртата поставена Сара Долс (Испания), а Мелис Расим отстъпи с 3:6, 3:6 на петата в схемата Сара Файмонова (Чехия).

По-късно днес седем българки ще играят на четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

Ралица Александрова/Валерия Гърневска ще се изправят срещу четвъртите в схемата Кристина Почтовик (Украйна)/Франциска Сиедат (Германия).

Алекса Каратанчева/Анджелина Костова ще играят срещу третите в схемата румънки Александра Ангел и Патрисия Гойна.

Йоана Константинова/Естела Иванова ще имат за съпернички вторите в схемата Сара Долс (Испания) и Анастасия Запринюк (Украйна).

Мелис Расим/ Анастасия Цветкович (Сърбия) пък ще играят срещу водачките в схемата Ева Бенеман/Лора Бохнер (Германия).