Контузия на Симеон Николов помрачи драматична загуба на Локомотив Новосибирск

Локомотив Новосибирск допусна драматично поражение с 2:3 гейма при гостуването си на Зенит Санкт Петербург във втория мач от серията за третото място в руското волейболно първенство. Двубоят премина през сериозен обрат, след като гостите изпуснаха преднина от два гейма, а ключов момент се оказа контузията на българския национал Симеон Николов.

Воденият от Пламен Константинов тим започна силно срещата и спечели първите два гейма с 25:20 и 25:21, демонстрирайки стабилност в атака и добра организация в играта. В третата част обаче настъпи повратният момент, когато Николов получи травма и бе принудително заменен.

Отсъствието на разпределителя оказа сериозно влияние върху играта на гостите. Домакините се възползваха максимално от ситуацията, взеха следващите два гейма с идентичен резултат 25:18 и изравниха мача.

В тайбрека Зенит показа по-здрави нерви и затвори срещата при 15:12, с което стигна до крайния успех и възстанови равенството в серията – 1:1 победи.

Така битката за бронзовите медали остава напълно отворена, като третият мач ще се проведе на 26 април в Новосибирск. Сериозността на контузията на Симеон Николов тепърва ще бъде изяснена и може да се окаже решаващ фактор за изхода на серията.