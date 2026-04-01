Косово награди националите с медал за заслуги въпреки пропуснатия Мондиал

Президентът Вьоса Османи отличи отбора след достойното представяне срещу Турция

Президентът на Косово Вьоса Османи награди националния отбор по футбол с Медал за заслуги след двубоя срещу Турция от квалификациите за световното първенство.

Въпреки поражението с 0:1 в Прищина, което лиши тима от участие на Мондиал 2026, държавният глава подчерта, че представянето на отбора е донесло огромна гордост на страната. Османи определи Косово като "най-красивата изненада на тези квалификации“ и заяви, че приносът на футболистите не може да бъде измерен с отличия.

На церемонията присъстваха националите, селекционерът Франко Фода и президентът на местната федерация Агим Адеми.

Капитанът Ведат Муричи също изрази емоцията си от кампанията.

"Много се гордея, че съм част от този отбор. Искахме да стигнем до Световното първенство, но понякога късметът не е на наша страна. Надявам се следващия път да успеем.“

Въпреки разочарованието от крайния резултат, Косово затвърди позитивното си развитие и остави силно впечатление в квалификационния цикъл.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
