Косово награди националите с медал за заслуги въпреки пропуснатия Мондиал

Президентът на Косово Вьоса Османи награди националния отбор по футбол с Медал за заслуги след двубоя срещу Турция от квалификациите за световното първенство.

Въпреки поражението с 0:1 в Прищина, което лиши тима от участие на Мондиал 2026, държавният глава подчерта, че представянето на отбора е донесло огромна гордост на страната. Османи определи Косово като "най-красивата изненада на тези квалификации“ и заяви, че приносът на футболистите не може да бъде измерен с отличия.

На церемонията присъстваха националите, селекционерът Франко Фода и президентът на местната федерация Агим Адеми.

Капитанът Ведат Муричи също изрази емоцията си от кампанията.

"Много се гордея, че съм част от този отбор. Искахме да стигнем до Световното първенство, но понякога късметът не е на наша страна. Надявам се следващия път да успеем.“

Въпреки разочарованието от крайния резултат, Косово затвърди позитивното си развитие и остави силно впечатление в квалификационния цикъл.