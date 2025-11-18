БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кремъл: Русия няма да участва в преговорите за Украйна в Турция

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Кремъл: Русия няма да участва в преговорите за Украйна в Турция
Руски представители няма да участват в преговорите за Украйна в Истанбул утре, обяви Кремъл, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано, че в сряда ще замине за Турция в опит да поднови преговорите с Русия за прекратяване на войната. Турски източник съобщи, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще се присъедини към планираните преговори.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери:

"Не, утре в Турция няма да има представители на Русия. Засега тези контакти се осъществяват без руско участие. Очакваме информация за какво всъщност ще се говори в Истанбул", предаде ТАСС.

Песков допълни, че Москва смята сделката с Франция за доставка на изтребители на Украйна за такава, за която може да се съжалява, и заяви, че тя не допринася за мира, предаде Ройтерс. Агенцията припомня, че вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е сключил с Париж меморандум за намерение за придобиване на до 100 изтребителя "Рафал" Ф4.

