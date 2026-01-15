Кристиано Роналдо е заработил два пъти повече от Лионел Меси през 2025 г.

Кристиано Роналдо е най-високоплатеният спортист за 2025 година, сочи класацията на изданието Sportico. Португалската футболна звезда е реализирал приходи в размер на 260 милиона долара през последните 12 месеца.

От тях 200 млн. са от заплати и бонуси, а 60 млн. – от рекламни договори и други дейности извън терена.

В Топ 100 на най-високоплатените спортисти попадат представители на осем вида спорт от 28 държави. Общите им приходи възлизат на около 6,05 милиарда долара, от които 4,63 млрд. са от заплати и наградни фондове и 1,42 млрд. – от дейности извън спорта.

Втори в подреждането е мексиканският боксьор Канело Алварес със 137 милион, а трети е Лионел Меси със 130 млн. Аржентинецът е спечелил 60 млн. от заплати и бонуси и 70 млн. от рекламни и други дейности. През последния сезон той изведе клубния си тим Интер Маями до историческа първа титла в MLS.

На четвърта позиция се нарежда звездата на бейзболния Ню Йорк Метс - Хуан Сото, с 129,2 милиона, а веднага след него баскетболната легенда ЛеБрон Джеймс със 128,7 млн.

Нито една жена не намира място в Топ 100. Най-високоплатената спортистка през изминалата година е тенисистката Коко Гоф с приходи от 31 млн.