Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Кристиано Роналдо спечели окончателно съдебния спор срещу Ювентус

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Кристиано Роналдо - Ювентус
Снимка: БГНЕС
Кристиано Роналдо спечели окончателно съдебния спор срещу Ювентус, свързан с неизплатени възнаграждения от периода на пандемията от COVID-19.

Делото се отнася до споразумение между клуба и футболистите от 2020 г., когато заради финансовите затруднения, причинени от пандемията, играчите се съгласиха временно да отложат част от възнагражденията си. В случая с Роналдо сумата не беше изплатена в договорения срок, като по-късно Ювентус направи опит да анулира задължението.

След трансфера на Роналдо в Манчестър Юнайтед клубът от Торино не изпълни постигнатото споразумение, което доведе до съдебен иск от страна на футболиста. Преди няколко месеца съдът вече се беше произнесъл в негова полза и осъди Ювентус да изплати близо 10 милиона евро.

„Бианконерите“ обжалваха решението пред трудовия съд в Торино, като дори поиска парите да бъдат върнати, но жалбата беше отхвърлена. С последното си решение съдът потвърди, че Роналдо има право да задържи получената сума, като Ювентус беше осъден да заплати и около 80 000 евро съдебни разноски.

