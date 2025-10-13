Кризата с боклука в столицата - работата на терен продължава

Продължава кризата с боклука в двата столични района "Люлин" и "Красно село". По думите на кмета на Столичната община има индексации да се подпише договор с турска фирма за сметоизвозване. Продължава и работата на терен.

Според общинския съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров държавата трябва да разбере кой е подпалил камионите на турската фирма за сметоизвозване, а според от Еньо Савов от БСП сметоизвозването трябва да се извършва от общинска фирма.