ИЗВЕСТИЯ

10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Кризата с боклука в столицата - работата на терен продължава

Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Коментар на общинските съветници Бойко Димитров и Еньо Савов

Продължава кризата с боклука в двата столични района "Люлин" и "Красно село". По думите на кмета на Столичната община има индексации да се подпише договор с турска фирма за сметоизвозване. Продължава и работата на терен.

Според общинския съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров държавата трябва да разбере кой е подпалил камионите на турската фирма за сметоизвозване, а според от Еньо Савов от БСП сметоизвозването трябва да се извършва от общинска фирма.

"Ако имахме една работеща държава, ако имахме работещи институции, нямаше да има подпалени камиони или ако имаше вече щеше да се знае кой ги е подпалил", заяви Бойко Димитров, общински съветник от ПП-ДБ.

"Ние призоваваме сметопочистването да се върне в патримониума на Столична община, защото само така може да има по-голям контрол, да не се случват тези неща и цената да бъде наистина реална", коментира Еньо Савов, общински съветник от БСП.

#кризата с боклука #боклука в София #"Красно село" #София #"Люлин" #боклук

Ремонтът в "Дружба" 2: Променят графика за спиране на топлоподаването
Ремонтът в "Дружба" 2: Променят графика за спиране на топлоподаването
Поколението Z предпочита да инвестира във финансови пазари вместо в недвижими имоти Поколението Z предпочита да инвестира във финансови пазари вместо в недвижими имоти
Чете се за: 03:52 мин.
Мисия на ЮНЕСКО у нас: Експерти оцениха високо грижата за подводната археология Мисия на ЮНЕСКО у нас: Експерти оцениха високо грижата за подводната археология
Чете се за: 03:20 мин.
В кои сектори на икономиката недостигът на кадри е най-сериозен? В кои сектори на икономиката недостигът на кадри е най-сериозен?
Чете се за: 05:40 мин.
МОН ще инвестира в мрежата на школите по математика в страната МОН ще инвестира в мрежата на школите по математика в страната
Чете се за: 03:22 мин.
Софийският маратон променя движението в центъра и днес Софийският маратон променя движението в центъра и днес
Чете се за: 03:05 мин.

Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско" 10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Местните избори в Пазарджик: ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът по АМ "Тракия": Кои са алтернативните маршрути?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Димитър Радев: Необходимо е разумно управление на разходната част,...
Чете се за: 09:40 мин.
Политика
Тръмп предупреди, че ще изпрати на Киев ракети...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
