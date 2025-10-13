Кризата с боклука в столицата - работата на терен продължава

Коментар на общинските съветници Бойко Димитров и Еньо Савов
Продължава кризата с боклука в двата столични района "Люлин" и "Красно село". По думите на кмета на Столичната община има индексации да се подпише договор с турска фирма за сметоизвозване. Продължава и работата на терен.
Според общинския съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров държавата трябва да разбере кой е подпалил камионите на турската фирма за сметоизвозване, а според от Еньо Савов от БСП сметоизвозването трябва да се извършва от общинска фирма.
"Ако имахме една работеща държава, ако имахме работещи институции, нямаше да има подпалени камиони или ако имаше вече щеше да се знае кой ги е подпалил", заяви Бойко Димитров, общински съветник от ПП-ДБ.
"Ние призоваваме сметопочистването да се върне в патримониума на Столична община, защото само така може да има по-голям контрол, да не се случват тези неща и цената да бъде наистина реална", коментира Еньо Савов, общински съветник от БСП.