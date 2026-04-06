Купър Флаг изригна с нова лекция и вгорчи живота на Лейкърс

Далас Маверикс надви Лос Анджелис Лейкърс със 134:128 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Два дни след рекордното си за тийнейджър представяне с 51 точки, Купър Флаг вкара 45 и се превърна в първия новобранец с поредни двубои с поне 40 точки, откакто Алън Айвърсън стори същото през сезон 1996/1997. Така 19-годишното крило сложи край на най-дългата губеща серия у дома на тексасци, която беше прекратена след 14 поредни поражения.

Към 45-те си точки Флаг добави 9 асистенции и 8 борби, а Пи Джей Уошингтън записа 15 точки за Далас, Наджи Маршал и Брандън Уилямс допринесоха с по 13, а Клей Томпсън вкара 3 тройки и общо 11 точки.

За Лейкърс ветеранът ЛеБрон Джеймс реализира 30 точки, 15 асистенции и 9 борби, Джаксън Хейс се отчете с 23 точки, Руи Хачимура вкара 21, а Люк Кенард с отличи с първия за кариерата си трипъл-дабъл от 15 точки, рекордните за кариерата си 16 борби и 11 асистенции.

Оклахома Сити Тъндър постигна 62-ата си победа от началото на кампанията, надигравайки Юта Джаз със 146:111. В най-резултатния си двубой за сезона, лидерът в Западната конференция бе поведен от Чет Холмгрен с 21 точки и 7 борби, Шей Гилджъс-Алекзандър с 20 точки и 7 асистенции, Кейсън Уолъс с 16 точки и Джейлън Уилямс с 15 точки и 7 асистенции.

Най-резултатен в срещата беше Брайс Сенсабо с 34 точки за Юта, Кайл Филиповски се отчете с дабъл-дабъл от 20 точки и 14 борби, а Сви Михайлюк записа 17 точки.

Бостън Селтикс постигна домакински успех срещу Торонто Раптърс със 115:101. Звездното дуо Джейлън Браун и Джейсън Тейтъм бяха ключови за победата с 26 точки и 23 точки и 13 борби респективно, а двамата получиха помощ от Немиаш Кета с 18 точки и 7 борби, и Пейтън Причард със 17 точки за трети пореден успех. Центърът Никола Вучевич се завърна след месец отсъствие заради счупен пръст на дясната ръка.

За Торонто Джа'Коби Уолтър отбеляза 16 точки, а Брандън Инграм и Ар Джей Барет реализираха по 15.

Стеф Къри се завърна с 29 точки, но Голдън Стейт Уориърс отстъпи на Хюстън Рокетс със 116:117. Алперен Шенгюн вкара победния кош при 11 оставащи секунди, а Къри изпусна далечен опит за три точки в последното притежание.

Кевин Дюрант отбеляза 31 точки и по 8 борби и асистенции срещу бившия си отбор, Шенгюн се отчете с 24 точки, а Джабари Смит Джуниър добави 24.

Брандън Поджемски вкара 18 точки за калифорнийци, Ги Сантош добави 15, а Гари Пейтън II записа 14.

Донован Мичъл вкара 38 точки при успеха на Кливланд Кавалиърс срещу Индиана Пейсърс със 117:108. Джеймс Хардън вкара 5 тройки и общо 28 точки, а Томас Брайнът допринесе с 14 точки и 10 борби за дабъл-дабъл.

Оби Топин и Майка Потър записаха по 21 точки за отбора на Индиана, Джейлън Слоусън добави 19, а Куентън Джаксън вкара 15.

Шарлът Хорнетс надделя над Минесота Тимбъруулвс със 122:108, благодарение на 35 точки от ЛаМело Бол. Майлс Бриджис добави 25 точки, 8 борби и 7 асистенции, а Коби Уайт се отчете със 17 точки.

От играчите на Минесота най-резултатен беше Джулиъс Рандъл с 26 точки и 8 борби, Боунс Хайланд реализира 18 точки, включително 5 тройки, а Руди Гобер и Айо Досунму завършиха с по 12 точки, към които първият добави 10 борби за дабъл-дабъл.

В останалите срещи от вечерта Бруклин Нетс победи Вашингтон Уизардс със 121:115, Финикс Сънс се наложи над Чикаго Булс със 120:110, а Милуоки Бъкс надигра Мемфис Гризлис със 131:115. Орландо Меджик измъкна победата срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 112:108, а Лос Анджелис Клипърс постигна убедителен успех срещу Сакраменто Кингс със 138:109.