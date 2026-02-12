БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лацио отстрани носителя на трофея Болоня след драма с дузпи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

На полуфиналите "орлите" ще играят с Лацио.

Лацио, Иван Проведел
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Лацио показа характер и хладнокръвие в Болоня, за да продължи към полуфиналите на Купата на Италия след драматичен успех с дузпи над действащия носител на трофея. На „Ренато дал Ара“ редовното време завърши 1:1, но от бялата точка римляните бяха безкомпромисни – 4:1.

Домакините започнаха по-силно и логично поведоха след половин час игра, когато Сантяго Кастро се разписа с глава след изпълнение на корнер. Болоня изглеждаше решена да защити отличието си, но Лацио реагира бързо след почивката. Само три минути след подновяването на играта Тиджани Нослин изравни и върна интригата.

До края на редовното време двата тима действаха предпазливо, сякаш наясно, че една грешка може да се окаже фатална. Така всичко се реши при дузпите – изпитание, в което нервите на Болоня не издържаха. Люис Фъргюсън и Рикардо Орсолини пропуснаха, докато за Лацио Нуно Тавареш, Булайе Диа, Адам Марушич и Кенет Тейлър бяха точни и пратиха „орлите“ напред.

За Болоня отпадането е нов тежък удар в труден период. Тимът вече записа четири поредни загуби в Серия А и заема десето място, а Купата изглеждаше най-прекият път обратно към европейските турнири. Надеждите обаче се изпариха.

Лацио продължава с амбиция за осми трофей и в полуфиналите ще срещне Аталанта, който разгроми Ювентус с 3:0. В другата двойка Комо – сензацията на турнира след елиминирането на Наполи – ще се изправи срещу Интер.

#ФК Лацио #Иван Проведел

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
2
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
4
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
5
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
6
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Европейски футбол

Байерн Мюнхен е на полуфинал за Купата на Германия
Байерн Мюнхен е на полуфинал за Купата на Германия
Реал Сосиедад докосва финала след минимален успех Реал Сосиедад докосва финала след минимален успех
Чете се за: 01:45 мин.
Нотингам уволни Шон Дайш Нотингам уволни Шон Дайш
Чете се за: 02:12 мин.
Манчестър Сити се справи с Фулъм по бързата процедура Манчестър Сити се справи с Фулъм по бързата процедура
Чете се за: 03:37 мин.
Англия ще премери сили с Нова Зеландия и Коста Рика преди Мондиал 2026 Англия ще премери сили с Нова Зеландия и Коста Рика преди Мондиал 2026
Чете се за: 01:12 мин.
Патрик-Габриел Галчев продължава в Босна и Херцеговина Патрик-Габриел Галчев продължава в Босна и Херцеговина
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Скандали в парламента заради случая "Петрохан" Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен" Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
Чете се за: 13:00 мин.
У нас
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
7-дневен траур в Канада след вчерашната стрелба
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ