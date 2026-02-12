Лацио отстрани носителя на трофея Болоня след драма с дузпи

Лацио показа характер и хладнокръвие в Болоня, за да продължи към полуфиналите на Купата на Италия след драматичен успех с дузпи над действащия носител на трофея. На „Ренато дал Ара“ редовното време завърши 1:1, но от бялата точка римляните бяха безкомпромисни – 4:1.

Домакините започнаха по-силно и логично поведоха след половин час игра, когато Сантяго Кастро се разписа с глава след изпълнение на корнер. Болоня изглеждаше решена да защити отличието си, но Лацио реагира бързо след почивката. Само три минути след подновяването на играта Тиджани Нослин изравни и върна интригата.

До края на редовното време двата тима действаха предпазливо, сякаш наясно, че една грешка може да се окаже фатална. Така всичко се реши при дузпите – изпитание, в което нервите на Болоня не издържаха. Люис Фъргюсън и Рикардо Орсолини пропуснаха, докато за Лацио Нуно Тавареш, Булайе Диа, Адам Марушич и Кенет Тейлър бяха точни и пратиха „орлите“ напред.

За Болоня отпадането е нов тежък удар в труден период. Тимът вече записа четири поредни загуби в Серия А и заема десето място, а Купата изглеждаше най-прекият път обратно към европейските турнири. Надеждите обаче се изпариха.

Лацио продължава с амбиция за осми трофей и в полуфиналите ще срещне Аталанта, който разгроми Ювентус с 3:0. В другата двойка Комо – сензацията на турнира след елиминирането на Наполи – ще се изправи срещу Интер.