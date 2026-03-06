Лаура Пировано спечели спускането във Вал ди Фиеме за Световната купа

Италианката Лаура Пировано спечели спускането пред родна публика във Вал ди Фиеме от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

28-годишната състезателка измина трасето за 1:21.40 минута и записа записа първа победа и изобщо първи подиум в кариерата си за Световната купа.

Пировано се движеше около подиума от началото на сезона с три класирания в челната петица в стартове от Световната купа, включително четвърто място в спускането в Заухензее (Австрия) в началото на януари, най-добрият ѝ резултат досега. На Олимпийските игри в Италия тя завърши пета в супергигантския слалом и шеста в спускането.

Само на една стотна от секундата втора остана сребърната медалистка от Игрите в Милано-Кортина 2026 Ема Айхер (Германия). Трета на 29 стотни финишира олимпийската шампионка Брийзи Джонсън (САЩ).

Топ 6 допълват Кира Вайдле-Винкелман (Германия), Корнелия Хютер (Австрия) и Ариане Редлер (Австрия).

В генералното класиране за Световната купа убедително води американката Микаела Шифрин с 1333 точки, която не участва в скоростните дисциплини, пред Ема Айхер с 994 и Камий Раст (Швейцария) с 963.

В подреждането за малкия кристален глобус в спускането начело е американката Линдзи Вон с 400 точки, която получи тежка контузия по време на Олимпиадата в Италия и няма да се състезава повече този сезон. Втора е Ема Айхер с 386, пред Лаура Пировано с 336 точки.

В събота и в неделя във Вал ди Фаса предстои спускане и супергигантски слалом за жени.