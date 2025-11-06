Легенда на Рома е новият треньор на Дженоа

Дженоа назначи Даниеле Де Роси за нов старши треньор на отбора, след като клубът се раздели с Патрик Виейра. Решението бе обявено официално в четвъртък, след слабия старт на сезона, който остави „грифоните“ в зоната на изпадащите.

Под ръководството на френския специалист Дженоа не успя да запише нито една победа – три равенства и шест поражения в първите девет кръга на Серия „А“ поставиха отбора на дъното на класирането.

През уикенда временният наставник Доменико Кришито донесе първия успех за сезона – 2:1 като гост на Сасуоло, което позволи на Дженоа да се изкачи до 18-о място, наравно по точки (6) със спасителната позиция, заемана от Пиза.

„Дженоа обявява, че Даниеле де Роси е назначен за старши треньор на първия отбор. Новият треньор вече се срещна с играчите и ще води следобедната тренировка на спортния комплекс „Синьорини“, гласи официалното съобщение на клуба.

42-годишният Де Роси, легенда на Рома, прекара близо две десетилетия като футболист на столичния клуб. Той пое треньорския пост там през януари 2024 г., след уволнението на Жозе Моуриньо, и изведе отбора до шесто място в Серия А и полуфинал в Лига Европа, преди да подпише нов договор до 2027 г.

Въпреки това, италианецът бе освободен през септември след серия без победа в началото на новия сезон – иронично, последният му мач начело на Рома завърши 1:1 именно срещу Дженоа.

Новият наставник на „грифоните“ ще дебютира в домакинството срещу Фиорентина, който също преживява тежък период. „Виолетовите“ уволниха Стефано Пиоли по-рано тази седмица след поредица от слаби резултати, оставили отбора на последното място в Серия А.



