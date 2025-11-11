БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски и ЦСКА отнесоха глоба от 6 600 лв след Вечното дерби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Наказани след мача са и двама футболисти.

Левски - ЦСКА
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Левски и ЦСКА бяха глобени общо с 6 600 лева за поведението на привържениците им в мача между двата отбора от 15-ия кръг на българската футболна Първа лига, съобщава Дисциплинарната комисия към БФС. Двубоят на националния стадион "Васил Левски" бе изигран в събота и завърши с победа с 1:0 за "червените".

ЦСКА трябва да плати по-голямата сума - 4 300 лв, след като факли и димки в Сектор "Г" прекъсваха на два пъти срещата през второто полувреме.

Феновете на Левски също използваха пиротехника, но посоката на вятъра изкара дима зад Сектор "Б". Така "сините" са глобени само заради факли и нецензурни скандирания - 2 300 лв, за което ще плащат и "червените".

Наказани след мача са двама футболисти. Нападателят Марин Петков получи пети жълт картон от началото на сезона и няма да играе в 16-ия кръг срещу Монтана. Пастор пък бе изгонен от игра в добавеното време и ще пропусне мача на ЦСКА срещу Ботев Пловдив.

Наказания по доклад:

- За обиди и опит за саморазправа със служебни лица на футболната среща от Мартен Демирев – член на УС на ФК Спартак гр. Варна на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 и във връзка с чл.6, ал.7 и 8 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК Спартак с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

- За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Ботев Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

- За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски с имуществена санкция в размер на 300 лева.

- За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски имуществена санкция в размер на 2000 лева.

- За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА с имуществена санкция в размер на 300 лева.

- За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

- За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

- За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия с имуществена санкция в размер на 300 лева.

Свързани статии:

ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Изстрел от разстояние на Джеймс Ето'о направи разликата в 220-ото...
Чете се за: 05:52 мин.
#ПФК Левски София #ПФК ЦСКА София #Български футболен съюз (БФС) #Дисциплинарна комисия към БФС #Вечното дерби

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
1
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
2
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
3
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
4
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
5
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
6
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Български футбол

Любовта е черно-бяла
Любовта е черно-бяла
Левски заведе дело срещу свой привърженик Левски заведе дело срещу свой привърженик
Чете се за: 02:57 мин.
Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая успях да получа своя шанс Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая успях да получа своя шанс
Чете се за: 01:42 мин.
Черно море и Добруджа си уредиха контрола Черно море и Добруджа си уредиха контрола
Чете се за: 00:27 мин.
Турски национал пропуска мача с България заради скандала с нелегалните залози Турски национал пропуска мача с България заради скандала с нелегалните залози
Чете се за: 02:42 мин.
Калоян Божков: Отиваме в Унгария с настройка за победа Калоян Божков: Отиваме в Унгария с настройка за победа
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са разкрили схема за подкупи на стойност 100 милиона долара Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са разкрили схема за подкупи на стойност 100 милиона долара
Чете се за: 03:15 мин.
По света
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Компромис в Сената на САЩ: Историческото спиране на работата на...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ