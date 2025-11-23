Левски нанесе първа загуба на Берое в НВЛ след петгеймов трилър

Шампионът Левски се наложи над Берое с 3:2 (24:26, 25:19, 17:25, 25:23, 15:8) като гост в среща от петия кръг на волейболното първенство на България при мъжете, играна в старозагорската зала „Иван Вазов“. Така заралии допуснаха първа загуба в шампионата след три поредни победи, а "сините" са с четири успеха и едно поражение от началото на сезона.

Двубоят започна с два аса на Тодор Скримов и серия от 3 безответни точки за Левски. Тази преднина се запази до 18:15, когато гостите поведоха с 5 точки разлика – 20:15. При сервиси на Рангел Витеков, неуспешни атаки за Левски и точка от Иван Латунов, домакините успяха да изравнят, преди решителните разигравания на първия гейм – 21:21. Първият геймбол дойде за гостите при 24:23 и сервис на Скримов, но Мартин Мечкаров изравни. Гордан Люцканов сбърка при атаката за гостите и след нова негова грешка Берое спечели първата част с 26:24.

Във втория гейм Левски реализира 5 последователни точки и поведе със 7:2. В средата на тази част Берое се доближи на 2 точки до съперника, които се запазиха до 21:19. Скримов реализира, а след това отбеляза и два последователни аса, за да изравни геймовете след 25:19.

Успешни блокади на Мартин Мечкаров и Бранислав Ханушек, както и 3 поредни аса на Спас Байрев, дадоха предина на Берое за 7:2 в третата част. След това геймът продължи с игра точка за точка, а старозагорци увеличиха своя аванс за 15:7 при сервис на Шекерджиев. Домакините не изпуснаха инициативата и в крайна сметка затвориха този гейм с 25:17, като дръпнаха с 2:1.

Столичният тим успя да поведе в резултата с 9:2 след нови два аса на Тодор Скримов и безгрешна атака в началото на четвъртия гейм. Заралии постепенно намалиха изоставането си до само 1 точка при 20:19. Три поредни точки обаче отново дадоха аванс за гостите, а геймболът дойде при 24:22. Петьо Иванов сбърка от сервис, а след това и Рангел Витеков прати топката в аут, което изравни геймовете и срещата се реши с тайбрек.

В него размяната на игралните полета дойде при 8:6 в полза на волейболистите на Левски, които след това успяха да отворят 6 точки разлика след грешки на Берое – 13:7. Шампионите взеха победата след 15:8 и крайното 3:2 гейма.

Най-резултатен за Берое бе Мартин Мечкаров, който реализира 15 точки, а за Левски София Юлиан Вайзиг завърши с 19 точки.

В следващия кръг от първенството Левски почива, а Берое гостува на Пирин в Разлог. Срещата е насрочена за 26 ноември от 19 часа.