БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски нанесе първа загуба на Берое в НВЛ след петгеймов трилър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Запази

"Сините" наваксаха изоставане от 1:2 гейма при визитата си в Стара Загора.

Берое - Левски /НВЛ, мъже/
Снимка: БТА
Слушай новината

Шампионът Левски се наложи над Берое с 3:2 (24:26, 25:19, 17:25, 25:23, 15:8) като гост в среща от петия кръг на волейболното първенство на България при мъжете, играна в старозагорската зала „Иван Вазов“. Така заралии допуснаха първа загуба в шампионата след три поредни победи, а "сините" са с четири успеха и едно поражение от началото на сезона.

Двубоят започна с два аса на Тодор Скримов и серия от 3 безответни точки за Левски. Тази преднина се запази до 18:15, когато гостите поведоха с 5 точки разлика – 20:15. При сервиси на Рангел Витеков, неуспешни атаки за Левски и точка от Иван Латунов, домакините успяха да изравнят, преди решителните разигравания на първия гейм – 21:21. Първият геймбол дойде за гостите при 24:23 и сервис на Скримов, но Мартин Мечкаров изравни. Гордан Люцканов сбърка при атаката за гостите и след нова негова грешка Берое спечели първата част с 26:24.

Във втория гейм Левски реализира 5 последователни точки и поведе със 7:2. В средата на тази част Берое се доближи на 2 точки до съперника, които се запазиха до 21:19. Скримов реализира, а след това отбеляза и два последователни аса, за да изравни геймовете след 25:19.

Успешни блокади на Мартин Мечкаров и Бранислав Ханушек, както и 3 поредни аса на Спас Байрев, дадоха предина на Берое за 7:2 в третата част. След това геймът продължи с игра точка за точка, а старозагорци увеличиха своя аванс за 15:7 при сервис на Шекерджиев. Домакините не изпуснаха инициативата и в крайна сметка затвориха този гейм с 25:17, като дръпнаха с 2:1.

Столичният тим успя да поведе в резултата с 9:2 след нови два аса на Тодор Скримов и безгрешна атака в началото на четвъртия гейм. Заралии постепенно намалиха изоставането си до само 1 точка при 20:19. Три поредни точки обаче отново дадоха аванс за гостите, а геймболът дойде при 24:22. Петьо Иванов сбърка от сервис, а след това и Рангел Витеков прати топката в аут, което изравни геймовете и срещата се реши с тайбрек.

В него размяната на игралните полета дойде при 8:6 в полза на волейболистите на Левски, които след това успяха да отворят 6 точки разлика след грешки на Берое – 13:7. Шампионите взеха победата след 15:8 и крайното 3:2 гейма.

Най-резултатен за Берое бе Мартин Мечкаров, който реализира 15 точки, а за Левски София Юлиан Вайзиг завърши с 19 точки.

В следващия кръг от първенството Левски почива, а Берое гостува на Пирин в Разлог. Срещата е насрочена за 26 ноември от 19 часа.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Берое Стара Загора #ВК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
1
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
2
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
3
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
4
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
5
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
6
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български волейбол

30 точки на Алекс Николов не стигнаха на Лубе срещу Падуа на Борис Начев
30 точки на Алекс Николов не стигнаха на Лубе срещу Падуа на Борис Начев
Владимир Николов представи автобиографичната си книга „Високо" в Бургас Владимир Николов представи автобиографичната си книга „Високо" в Бургас
Чете се за: 03:12 мин.
Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия
Чете се за: 02:12 мин.
Бояна Боянова: Всичко в отбора е супер, остава да го покажем на терена Бояна Боянова: Всичко в отбора е супер, остава да го покажем на терена
Чете се за: 01:25 мин.
Никол Дулева: Продължавам кариерата си в Дубай Никол Дулева: Продължавам кариерата си в Дубай
Чете се за: 00:57 мин.
Иван Димитров: Трябват ни победи, за да вдигнем самочувствието Иван Димитров: Трябват ни победи, за да вдигнем самочувствието
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на Варна (ОБЗОР)
Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Чете се за: 11:02 мин.
У нас
Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон? Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Платеното паркиране в София: Поскъпването може и да се отложи...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ