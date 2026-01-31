Левски спечели убедително гостуването си на Дея спорт в женския волейболен елит

Женският тим на Левски записа категоричен успех при гостуването си на "Дея спорт" в среща от 11-ия кръг на женския волейболен елит.

Състезателките на старши треньора Денислав Димитров спечелиха с 3:0 (25:11, 25:16, 25:18) срещу бургазлийки, а развоя на срещата му позволи да пусне в игра почти всички момичета. Единствено капитанът Славина Колева получи почивка.

Най-резултатна стана Габриела Найденова с 14 точки (4 аса).

Елена Коларова направи 6 успешни блокади, а завърши общо с 9 точки.

На втората позиция във временното класиране дамите ни има 9 победи, 2 загуби и 27 точки. Лидерът Марица е с пълен актив от 33 точки.

В 12-ия кръг от първенството "сините" приемат в зала "Левски София" Марица 2022 на 4 февруари от 19:00 часа.

ЦПВК се изкачи на трето място в класирането след победа с 3:1 (19:25, 25:16, 25:17, 25:20) срещу Славия като гост. Миньор пък вече е на седма позиция в класирането след домакински успех с 3:1 (25:21, 11:25, 25:23, 25:20) срещу Драгоман.