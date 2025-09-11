Лиа Каратанчева е полуфиналистка на двойки на турнир в Румъния

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 60 хиляди долара.

Каратанчева и Сада Нахимана (Бурунди), поставени под №2, победиха убедително на четвъртфиналите с 6:2, 6:2 румънките Анамария Оана и Диана-Йоана Симионеску. Срещата продължи точно един час. 3а място на финала Каратанчева и Нахимана ще играят срещу Джени Дюрст (Швейцария) и Нина Варгова (Словакия). Лиа Каратанчева има пет спечелени титли на двойки от турнири при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF.

Каратанчева обаче отпадна във втория кръг на сингъл. 22-годишната българката отстъпи с 6:3, 3:6, 2:6 от Лиза Пигато (Италия) за 2 часа и 27 минути игра.

Друга националка - Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на двойки. Денчева и Мара Джае (Румъния) отстъпиха с 1:6, 4:6 от Лаура Хиетаранта (Финландия) и Сапфо Сакелариди (Гърция) за 67 минути на корта.