Лил се справи с Париж в Лига 1

Лил се върна на победния път в Лига 1. На свой терен тимът срази Париж с 4:2 в мач от 13-ия кръг.

Оливие Жиру сложи край на головата си суша, след като вкара два гола за победителите. Столичани, които откриха резултата още в 11-ата минута чрез племенника на игралия в ЦСКА Амос Юга – Уилум Гойбелс. Но основната работа за попадението свърши Венсан Маркети, който дриблира и стреля, а топката се отби в гредата и оттам се върна в Гойбелс, за да я прати в мрежата на Лил.

Жиру изравни резултата пет минути преди края на първата част, като това беше неговото първо попадение от месец август насам. Асистенцията за това 1:1 беше дело на Осама Сахрауи, който навърза няколко защитника преди да подаде на Жиру. А бившият футболист на Челси, Арсенал и Милан можеше да обърне хода на срещата две минути по-късно, но този път вратарят Кевин Трап спаси изстрела му.

Но Трап нямаше какво да направи през второто полувреме, когато Лил вдигна оборотите и упражни сериозен натиск. Маркети, който изработи откриващия гол за ФК Париж, извърши нарушение, което беше материализирано като дузпа и от нея Жиру направи 2:1 в 77-ата минута. Само три по-късно вечерта за Маркети се превърна в кошмар, подарявайки топката на Еса Манди, който направи 3:1 за Лил.

Гостите все пак се втурнаха да обръщат в малкото останало време и наистина намалиха на 2:3 чрез Лоас Дусе в 84-ата минута, който секунди по-рано се беше появил на терена като резерва. Това ги мотивира за нови атаки, но бяха наказани от нова дузпа в 94-ата минута и тя беше вкарана от Мариус Брохолз за крайното 4:2.

ФК Париж претърпя 7-а загуба от началото на сезона и с 14 точки заема 12-ото място, докато Пари Сен Жермен води с 30 на върха.