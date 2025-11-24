БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 00:22 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лил се справи с Париж в Лига 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Оливие Жиру над всички за победителите.

Лил се справи с Париж в Лига 1
Снимка: БТА
Слушай новината

Лил се върна на победния път в Лига 1. На свой терен тимът срази Париж с 4:2 в мач от 13-ия кръг.

Оливие Жиру сложи край на головата си суша, след като вкара два гола за победителите. Столичани, които откриха резултата още в 11-ата минута чрез племенника на игралия в ЦСКА Амос Юга – Уилум Гойбелс. Но основната работа за попадението свърши Венсан Маркети, който дриблира и стреля, а топката се отби в гредата и оттам се върна в Гойбелс, за да я прати в мрежата на Лил.

Жиру изравни резултата пет минути преди края на първата част, като това беше неговото първо попадение от месец август насам. Асистенцията за това 1:1 беше дело на Осама Сахрауи, който навърза няколко защитника преди да подаде на Жиру. А бившият футболист на Челси, Арсенал и Милан можеше да обърне хода на срещата две минути по-късно, но този път вратарят Кевин Трап спаси изстрела му.

Но Трап нямаше какво да направи през второто полувреме, когато Лил вдигна оборотите и упражни сериозен натиск. Маркети, който изработи откриващия гол за ФК Париж, извърши нарушение, което беше материализирано като дузпа и от нея Жиру направи 2:1 в 77-ата минута. Само три по-късно вечерта за Маркети се превърна в кошмар, подарявайки топката на Еса Манди, който направи 3:1 за Лил.

Гостите все пак се втурнаха да обръщат в малкото останало време и наистина намалиха на 2:3 чрез Лоас Дусе в 84-ата минута, който секунди по-рано се беше появил на терена като резерва. Това ги мотивира за нови атаки, но бяха наказани от нова дузпа в 94-ата минута и тя беше вкарана от Мариус Брохолз за крайното 4:2.

ФК Париж претърпя 7-а загуба от началото на сезона и с 14 точки заема 12-ото място, докато Пари Сен Жермен води с 30 на върха.

#ФК Париж #Лига 1 2025/2026 #ФК Лил #Оливие Жиру

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
1
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
2
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
3
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
4
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
5
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
6
Русенци протестираха срещу приемането на еврото

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Футбол

Класата на Меси изпрати Интер Маями на финал на Изток в МЛС
Класата на Меси изпрати Интер Маями на финал на Изток в МЛС
Късен гол спаси Реал от грешен ход в Ла Лига Късен гол спаси Реал от грешен ход в Ла Лига
Чете се за: 03:20 мин.
Ботев Враца и Славия слагат край на 16-ия кръг в Първа лига Ботев Враца и Славия слагат край на 16-ия кръг в Първа лига
Чете се за: 00:47 мин.
Милан отново тържествува в Дерби дела Мадонина след геройства на Пулишич и Менян Милан отново тържествува в Дерби дела Мадонина след геройства на Пулишич и Менян
Чете се за: 03:12 мин.
Димитър Митов и Абърдийн разклатиха трона на лидера в Шотландия Димитър Митов и Абърдийн разклатиха трона на лидера в Шотландия
Чете се за: 02:37 мин.
Силна седмица за българските национали във Втора Бундеслига Силна седмица за българските национали във Втора Бундеслига
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и летището в Брюксел Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и летището в Брюксел
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Нови арести и обвинения в корупция след пожара в дискотека...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско?
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Референдум за евтаназията: Словения отхвърли новия закон
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ