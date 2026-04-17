Литургия пред 120 000 души в камерунския град Дуала отслужи папа Лъв XIV

Папа Лъв XIV отслужи на третия ден от посещението си в Камерун литургия в град Дуала в присъствието на над 120 000 души, предаде Франс прес.

Вярващи приветстваха понтифика на стадион "Япома" с възгласи "Да живее папата", развявайки ватикански знамена.

По време на проповедта си папата призова за отхвърляне на насилието и злоупотребите, като насърчи хората да бъдат "творци на бъдещето". Посещението му е белязано от последователни апели за мир и остри критики срещу "тираните", които според него "опустошават света".

В предишните дни папа Лъв посети столицата Яунде и Баменда. Там той възприе по-категоричен тон и осъди и външната експлоатация на Африка, заявявайки, че природните ресурси на континента често се използват за печалба за сметка на местното население.

"Светът е опустошаван от шепа тирани, но се държи заедно от множество хора, обединени от солидарност", заяви папата, като предупреди, че печалбите от природни ресурси често се насочват към финансиране на конфликти. "Тези, които ограбват ресурсите от земята ти, обикновено инвестират голяма част от печалбите в оръжия, в спирала на дестабилизация и безкрайна смърт", добави той.

Посещението му се организира на фона на напрежение с президента на САЩ Доналд Тръмп, който отправи критики към понтифика по-рано тази седмица.

Католическата църква има значително влияние в Камерун, където около 37% от населението изповядва католицизма, като поддържа и широка мрежа от социални и образователни институции.