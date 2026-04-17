Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 02:45 мин.
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия...
Чете се за: 03:20 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
Чете се за: 03:00 мин.
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

Литургия пред 120 000 души в камерунския град Дуала отслужи папа Лъв XIV

папа Лъв XIV в Камерун
Снимка: БТА
Папа Лъв XIV отслужи на третия ден от посещението си в Камерун литургия в град Дуала в присъствието на над 120 000 души, предаде Франс прес.

Вярващи приветстваха понтифика на стадион "Япома" с възгласи "Да живее папата", развявайки ватикански знамена.

По време на проповедта си папата призова за отхвърляне на насилието и злоупотребите, като насърчи хората да бъдат "творци на бъдещето". Посещението му е белязано от последователни апели за мир и остри критики срещу "тираните", които според него "опустошават света".

В предишните дни папа Лъв посети столицата Яунде и Баменда. Там той възприе по-категоричен тон и осъди и външната експлоатация на Африка, заявявайки, че природните ресурси на континента често се използват за печалба за сметка на местното население.

"Светът е опустошаван от шепа тирани, но се държи заедно от множество хора, обединени от солидарност", заяви папата, като предупреди, че печалбите от природни ресурси често се насочват към финансиране на конфликти. "Тези, които ограбват ресурсите от земята ти, обикновено инвестират голяма част от печалбите в оръжия, в спирала на дестабилизация и безкрайна смърт", добави той.

Посещението му се организира на фона на напрежение с президента на САЩ Доналд Тръмп, който отправи критики към понтифика по-рано тази седмица.

Католическата църква има значително влияние в Камерун, където около 37% от населението изповядва католицизма, като поддържа и широка мрежа от социални и образователни институции.

#120 000 души #папа Лъв XIV #Камерун #посещение

ТОП 24

БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
1
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
3
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
4
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
5
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват...
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
6
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Любопитно

В Париж започва инсталирането на проект в почит на Кристо и Жан-Клод
В Париж започва инсталирането на проект в почит на Кристо и Жан-Клод
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни? Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
5057
Чете се за: 04:05 мин.
Горилата Фату навърши 69 години Горилата Фату навърши 69 години
Чете се за: 00:42 мин.
Мадона издава нов албум на 3 юли Мадона издава нов албум на 3 юли
Чете се за: 01:15 мин.
Французин спечели картина на Пикасо за 1 милион евро от томбола Французин спечели картина на Пикасо за 1 милион евро от томбола
Чете се за: 00:45 мин.
Женската горила Фату стана на 69 години (СНИМКИ) Женската горила Фату стана на 69 години (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ) Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия парламент, има шанс за още една партия "Галъп": Пет са сигурните формации в новия парламент, има шанс за още една партия
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
10-дневно примирие: Ще седнат ли на една маса Израел и Ливан?
Чете се за: 03:20 мин.
По света
