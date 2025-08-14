Ливърпул договори италиански тийнейджър

Защитникът на Парма Джовани Леони ще продължи кариерата си в шампиона на Англия Ливърпул, съобщава журналистът Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Сделката за 18-годишния италианец вече е договорена. Сумата за трансфер ще бъде около 35 милиона евро. Самият футболист е изявил желание да премине в английски клуб.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 18 милиона евро.

През сезон 2024/2025 Леони изигра в 17 мача за Парма във всички турнири и отбеляза 1 гол.