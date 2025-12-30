Ливърпул има интерес към Кенан Йълдъз

Английският гранд Ливърпул проявява интерес към нападателя на Ювентус Кенан Йълдъз, съобщи Tuttosport.

Мърсисайдци се нуждаят от подсилване в атака след контузията на Александър Исак, но ще трябва да се подготвят за вероятното напускане на звездата си Мохамед Салах. Според италианските медии потенциален трансфер на Йълдъз би струвал около 100 милиона евро на Ливърпул.

20-годишният турски национал има 6 гола и 6 асистенции в 22 мача за Ювентус през настоящия сезон. „Старата госпожа“ заема 5-ото място в класирането в Серия А с 32 точки, на 4 зад първия Интер.

Ливърпул е на 4-ата позиция във Висшата лига с 32 точки след 18 изиграни кръга, на 10 зад лидера Арсенал.