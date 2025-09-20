Ливърпул се наложи над Евертън в мърсисайдското дерби с гол и асистенция на Райън Гравенберх

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ливърпул победи Евертън с 2:1 в мърсисайдското дерби на 5-ия кръг във Висшата лига. Райън Гравенберх се отчете с гол и асистенция.

"Червените" упражниха домакински натиск и откриха резултата в 10-ата минута на стадион "Анфийлд" в Ливърпул. Мохамед Салах изведе Райън Гравенберх в наказателното поле и полузащитникът се разписа с удар от движение.

Възпитаниците на Арне Слот удвоиха преднината си в 29-ата минута. Райън Гравенберх подаде към Юго Екитикe в пеналтерията. Французинът се разписа с удар в далечния ъгъл.

Първият точен удар за "карамелите" дойде в добавеното време на първата част. Алисон улови шут на Идриса Гей.

След почивката играчите на Дейвид Мойс намалиха пасива си. Именно Идриса Гей бе точен с плътен изстрел след подаване на Илиман Ндиай.

Ливърпул остава на върна в класирането с пълен актив от 15 пункта. Евертън заема 7-ото място в подреждането със 7 точки.

