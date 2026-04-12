Локомотив Новосибирск и Симеон Николов изравниха резултата в полуфиналната серия със Зенит Казан

Отборът на Локомотив Новосибирск с българския треньор Пламен Константинов и разпределителя на националния тим Симеон Николов победи Зенит Казан с 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:12) гейма. Така тимът от Новосибирск изравни резултата в полуфиналната серия на 2:2 победи и ще има решаващ пети двубой, който ще се играе в Казан в сряда.

Мачът бе изключително нервен и напрегнат, като Зенит на два пъти повеждаше в резултата и изглеждаше, че ще затвори серия и ще се класира за финал. Локомотив обаче показа много силна игра в четвъртия гейм, а в тайбрека направи обрат след като изоставаше с 3:5, но направи няколко поредни точки. При 8:6 Симеон Николов изпълни мощен сервис, който затрудни посрещането на Зенит, а след това спаси и почти безнадеждна топка в защитата, за да тимът му реализира девета точка. Домакините стигнаха до два мачбола при 14:12 и реализираха още първия, като посрещането на Зенит не бе добро и Омар Курбанов заби 15-ата точки при контраатака.

Другият финалист вече е известен, като Динамо Москва спечели серията срещу Зенит Санкт Петербург с 3:1 победи.