Локомотив Пловдив посреща тима на VЕF Рига, гледайте мача от турнира ФИБА Къп на живо по БНТ 3

Баскетболният отбор на Локомотив Пловдив показва добри резултати след пет изиграни мача в турнира FIBA Europe Cup. Отборът е с три победи и има реални шансове за продължаване към елиминационната фаза на надпреварата.

За Локомотив предстои ключов мач срещу VЕF Рига, който ще се проведе на 11 ноември от 19:00 часа.

Баскетболистите на Асен Николов приемат в своята непревземаема крепост тима от Латвия в мач, който може да се окаже ключов за разпределението на първите места в групата.

Гледайте Локомотив Пловдив срещу VЕF Рига днес, 11 ноември от 19:00 ч. по БНТ 3!