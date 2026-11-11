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Локомотив Пловдив посреща тима на VЕF Рига, гледайте мача от турнира ФИБА Къп на живо по БНТ 3

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Спорт
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Прякото предаване днес започва в 19:00 ч.

локомотив пловдив приема тима vеf рига гледайте мача турнира фиба къп ноември бнт
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Баскетболният отбор на Локомотив Пловдив показва добри резултати след пет изиграни мача в турнира FIBA Europe Cup. Отборът е с три победи и има реални шансове за продължаване към елиминационната фаза на надпреварата.

За Локомотив предстои ключов мач срещу VЕF Рига, който ще се проведе на 11 ноември от 19:00 часа.

Баскетболистите на Асен Николов приемат в своята непревземаема крепост тима от Латвия в мач, който може да се окаже ключов за разпределението на първите места в групата.

Гледайте Локомотив Пловдив срещу VЕF Рига днес, 11 ноември от 19:00 ч. по БНТ 3!

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