Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон

Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха титлите в Държавното първенство по летен биатлон. Ден след края на Балканската купа двамата триумфираха в спринтовата дисциплина на комплекс „Бъндерица“ над Банско.

При дамите Лора Христова от НСА спечели медал трети пореден ден. След двете сребърни отличия в балканските надпревари, днес тя стигна до златото, като премина 6-километровата дистанция само с една грешка на стрелбището. Съотборничката й Валентина Димитрова финишира втора с 30 секунди изоставане и два пропуска, а бронзът бе за Мария Здравкова, също от НСА (3). Представителката на Аякс (Троян) Милена Тодорова нямаше ден на рубежа и след шест наказателни обиколки завърши на четвърта позиция. Шампионка при девойките старша възраст U19 е Никол Кленовска от Банско 2019 с един пропуск в стрелбата.

При мъжете Владимир Илиев (Аякс) и Благой Тодев (Банско 2019) водеха оспорван двубой по 7.5-километровото трасе, завършил в полза на по-опитния Илиев, който изпревари съперника си с едва 13 секунди. Владимир направи два пропуска с пушката от положение прав, докато Благой финишира общо с 3. Бронзът бе за Антон Синапов от Чепеларе, пуснал само един изстрел на халос. Следват Валентин Карабаджаков (Рожен) (1), Васил Зашев (НСА) (4), Константин Василев (Аякс) (5) и др. Николай Николов е шампион при юношите старша възраст U19, представителят на Сапарева баня направи само една наказателна обиколка.

В стартовете за Балканската купа и за Държавното лятно първенство този уикенд националите тестваха в състезателна обстановка моментната си форма и нивото на досегашната подготовка за олимпийския сезон. България ще се представи с пълни състави от по четирима при мъжете и при жените на олимпийските стартове в Милано Кортина през идния февруари. Това лято за първи път националните ни биатлонисти се подготвят изцяло в чужбина, като повечето лагери са високопланински, тъй като олимпийските надпревари ще се състоят високо в алпийския център Антерселва. По тази причина следващият лагер на българите през септември ще бъде отново нависоко във френския Фонт Ромео, преди да продължат подготовката си в Руполдинг. Първият им лагер на сняг ще бъде след това от 25 октомври в шведския Идре, след което ще завършат тренировките пак в австрийския високопланински център Обертилиях, непосредствено преди началото на стартовете за световната купа в края на ноември.