Лош край за футболните национали до 16 г. на Турнира за развитие на УЕФА

Националният отбор на България по футбол за юноши до 16 години отстъпи на Южна Африка след изпълнение на дузпи в последния си двубой от Турнира за развитие на УЕФА. Редовното време завърши при резултат 2:2, а момчетата от Южна Африка триумфираха при наказателните удари с 4:3.

Турнирът се печели от отбора на Грузия, който събра 7 точки след успеха с 2:1 по-рано днес над Косово. България е на 2-ата позиция с 6, следван от Южна Африка с 5 и Косово без актив. В тези турнири за Развитие на УЕФА отборите получават по три точки за победа и по две, ако спечелят след дузпи. Загубилият при наказателните удари получава една, а поражение в редовното време не носи актив.

След успеха с 1:0 над Косово в първата среща и драматичната победа над Грузия, дошла отново след изпълнение на наказателни удари, днес младите „лъвове“ бяха близо до нов положителен резултат, но изпуснаха аванс от два гола и в крайна сметка отстъпиха след дузпи.

Селекцията, водена от Светослав Петров, поведе с 2:0 през втората част благодарение на двете попадения на атакуващия полузащитник на Локомотив (Пловдив) и контролираше развитието на двубоя, но в заключителните 12 минути допусна изравняване за 2:2. Най-напред Табанг Макоба намали в 79-ата минута, а в 83-ата Селаело Молоиси нахлу от дясно, елиминира двама български защитници и прати топката в мрежата за 2:2.

По регламент победителят трябваше да бъде излъчен след изпълнение на дузпи.

При ударите от бялата точка футболистите на Южна Африка демонстрираха по-голяма ефективност и спечелиха с 4:3.

Иронично, че авторът на двете попадения за българския състав Николай Неделчев пропусна решаващия последен изстрел, като вратарят Крюгер прояви майсторство и спаси.

Така българският тим завършва участието си в турнира с две победи и едно поражение, оставяйки добри впечатления с представянето си и демонстрирайки характер в хода на надпреварата. В другите си два мача България се наложи с дузпи над Грузия (2:2 в редовното време и 5:3) и се наложи с 1:0 над Косово. Грузинците сразиха Южна Африка с 3:0, а Южна Африка във втория кръг победи Косово с 5:1.