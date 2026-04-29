Венсан Компани: Вярваме на 100 процента, че можем да обърнем развоя в Мюнхен

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани запази оптимизма си въпреки поражението с 4:5 от Пари Сен Жермен в първия полуфинал от Шампионската лига. Белгийският специалист акцентира върху атакуващия облик на своя тим и увереността, че баварците могат да обърнат развоя в реванша на собствен терен.

"Когато два отбора излязат с подобна нагласа, е напълно възможно да се получи точно такъв мач. Още преди срещата имах усещането, че можем да видим нещо подобно“, заяви Компани след двубоя в Париж.

Той призна, че допуснатите пет гола като гост обикновено означават край на надеждите, но подчерта, че неговият отбор е показал характер и огромен потенциал в атака.

"По принцип, когато допуснеш пет гола като гост в полуфинал, всичко приключва. Но ние отбелязахме четири и можехме да вкараме още един, два, дори три гола“, добави наставникът.

Компани обърна внимание и на слабостите в играта на своя тим, най-вече в защита при контраатаките на съперника.

"Често стигахме бързо до вратата на ПСЖ с малко притежание, но в същото време бяхме уязвими при контраатаки, особено през второто полувреме, което не защитихме достатъчно добре“, призна той.

Въпреки това белгиецът остава категоричен, че Байерн има всички основания да вярва в обрат.

"Четири гола в Париж показват, че можем да бележим. Ще го докажем отново у дома. Имаме една седмица да подобрим това, което е необходимо. Вярата е на 100 процента“, заяви Компани.

Той отправи и призив към феновете на баварците, като подчерта значението на подкрепата им в реванша.