БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 04:27 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лошото време затваря всички училища в Атина и цялата област Атика

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Запази

Гръцките власти призоваха да не се пътува без причина

лошото време затваря всички училища атина цялата област атика
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Всички начални и средни училища в гръцката област Атика, включваща и столицата Атина, ще бъдат затворени утре заради очакваното лошото време, съобщиха местни власти. Решението е предпазна мярка за учениците поради прогнозата за обилни валежи от дъжд, придружени със силен вятър.

"За Атика е обявен червен код. Като се вземат предвид метеорологичните прогнози и препоръките на Комитета за оценка на риска, решихме да затворим училищата утре", заяви областният управител Никос Хардалиас. Той добави, че е предвидена възможността уроците да се провеждат онлайн.

Местната власт в столицата Атина разпространи съобщение, че службата за гражданска защита, общинската полиция, службите за почистване и други технически служби се намират в повишена готовност да реагират при необходимост. Общинските власти призоваха всички граждани да избягват ненужни пътувания, докато негативните метеорологични условия отминат, както и да не паркират превозни средства във водосборни райони.

Националната метеорологична служба на Гърция издаде днес бюлетин, предупреждаващ за силни валежи и гръмотевични бури в Централна и Южна Гърция, за локални снеговалежи в планинските райони на областите Тесалия и Македония, както и за очаквани силни пориви на вятъра в някои части на страната.

Очакват се бури с различна интензивност в източната част от полуостров Пелопонес, както и в района на остров Евия, който се намира непосредствено до континенталната част на страната. Лошото време ще засегне още Спорадите – островна група в северната част на Егейско море, северните и източните егейски острови, разположени близо до турското крайбрежие, както и Додеканезите – острови в югоизточната част на Егейско море.

#лошо време в Гърция #затворени училища #червен код за валежи

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
1
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
3
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
4
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
5
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
6
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Балкани

В Кипър регистрираха 13 смъртни случая от грип
В Кипър регистрираха 13 смъртни случая от грип
Богоявление по стар стил празнуват днес в редица православни страни (СНИМКИ) Богоявление по стар стил празнуват днес в редица православни страни (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
След 30 г. очакване: Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти" След 30 г. очакване: Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти"
Чете се за: 01:12 мин.
Невиждан от 60 г. студ скова Румъния, живакът падна до минус 21° Невиждан от 60 г. студ скова Румъния, живакът падна до минус 21°
Чете се за: 02:30 мин.
Заледени пътища в Гърция и глоби за шофьорите без вериги Заледени пътища в Гърция и глоби за шофьорите без вериги
Чете се за: 01:32 мин.
Многохилядни протести в Нови Сад Многохилядни протести в Нови Сад
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
По какви правила ще гласуваме? – Правната комисия обсъжда...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Световният икономически форум в Давос – Тръмп не отстъпва за...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Една година от мандата на Тръмп: Обрати във външната политика,...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ