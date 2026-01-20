Лошото време затваря всички училища в Атина и цялата област Атика

Всички начални и средни училища в гръцката област Атика, включваща и столицата Атина, ще бъдат затворени утре заради очакваното лошото време, съобщиха местни власти. Решението е предпазна мярка за учениците поради прогнозата за обилни валежи от дъжд, придружени със силен вятър.

"За Атика е обявен червен код. Като се вземат предвид метеорологичните прогнози и препоръките на Комитета за оценка на риска, решихме да затворим училищата утре", заяви областният управител Никос Хардалиас. Той добави, че е предвидена възможността уроците да се провеждат онлайн.

Местната власт в столицата Атина разпространи съобщение, че службата за гражданска защита, общинската полиция, службите за почистване и други технически служби се намират в повишена готовност да реагират при необходимост. Общинските власти призоваха всички граждани да избягват ненужни пътувания, докато негативните метеорологични условия отминат, както и да не паркират превозни средства във водосборни райони.

Националната метеорологична служба на Гърция издаде днес бюлетин, предупреждаващ за силни валежи и гръмотевични бури в Централна и Южна Гърция, за локални снеговалежи в планинските райони на областите Тесалия и Македония, както и за очаквани силни пориви на вятъра в някои части на страната.

Очакват се бури с различна интензивност в източната част от полуостров Пелопонес, както и в района на остров Евия, който се намира непосредствено до континенталната част на страната. Лошото време ще засегне още Спорадите – островна група в северната част на Егейско море, северните и източните егейски острови, разположени близо до турското крайбрежие, както и Додеканезите – острови в югоизточната част на Егейско море.