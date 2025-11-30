БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец и Левски ще търсят задължителни домакински победи

Неделната програма открива Славия, която приема Добруджа на стадион „Александър Шаламанов“.

ПФК Лудогорец
С три двубоя в неделя ще бъде затворен 17-ият кръг в Първа лига. Програмата стартира в 12:30 часа, когато Славия приема новака Добруджа в „Овча купел“. В 15:00 шампионът Лудогорец е домакин на Ботев (Враца), а от 17:30 лидерът Левски посреща Септември на „Герена“.

„Сините“ оглавяват класирането с аванс от пет точки пред преследвача ЦСКА 1948 и цели 11 пред Лудогорец, който обаче е с мач по-малко. Въпреки комфортната преднина тимът на Хулио Веласкес няма право на отпускане — особено след категоричната реакция срещу Монтана - 5:1 след загубата във Вечното дерби.

Септември пристига в София със самочувствието от гръмкото 4:1 над Спартак (Варна). Миналия сезон отборът изненада Левски на „Герена“ с победа 3:2, но тогава „сините“ бяха под ръководството на Станислав Генчев, а в състава на Септември блестяха юношите на клуба Асен Чандъров и Борислав Рупанов. В предходния кръг септемврийци отстъпиха на Лудогорец с 0:2.

Шампионите от Разград посрещат Ботев (Враца) в настроение и в подем след идването на Пер-Матиас Хьогмо. С норвежкия специалист начело Лудогорец записа две убедителни победи — 2:0 над Септември и престижното 3:2 над Селта в Лига Европа. Клубът поднови договорите и с ключови фигури като Ивайло Чочев и Бърнард Текпетей.

Ботев (Враца) пристига с увереност — тимът на Тодор Симов вече показа, че може да затрудни шампионите, след като в първия мач от сезона бе на крачка от точка, но автогол на Антоан Стоянов реши двубоя. Врачани са в топ 8 и демонстрират, че подценяването срещу тях е опасно за всеки.

Неделната програма открива Славия, която приема Добруджа на стадион „Александър Шаламанов“. „Белите“ са в силна серия от осем поредни срещи без поражение — четири победи и четири равенства, като взеха максимума в последните си три мача. Последната им загуба в първенството е от 15 септември срещу ЦСКА 1948.

Добруджа остава на дъното с 11 точки, но формата на тима се подобрява.

