НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Лудогорец и Локомотив Пловдив в решителен сблъсък за Лигата на конференциите

Спорт
"Орлите“ и "смърфовете“ се изправят в решаващ бараж за участие в Лигата на конференциите

лудогорец локомотив пловдив решителен сблъсък лигата конференциите
Лудогорец и Локомотив Пловдив застават един срещу друг в директен сблъсък с висока цена - последната българска квота за европейските клубни турнир. Двубоят на "Хювефарма Арена“ в Разград започва в 19:00 часа, а победителят ще си осигури участие в Лигата на конференциите и ще се присъедини към вече класиралия се ЦСКА 1948.

За домакините това е необичайна ситуация. След 14 поредни шампионски титли и сигурно присъствие в Европа, Лудогорец се оказа в ролята на догонващ след колеблив сезон, в който изпусна както титлата, така и второто място. Тимът все пак стигна до баража след успех с 1:0 над ЦСКА в последния кръг, но това се оказа недостатъчно за директна квота.

Локомотив Пловдив извървя далеч по-труден път до този мач. "Смърфовете“ загубиха финала за Купата на България след дузпи именно от ЦСКА, но запазиха шансовете си за Европа чрез първото място в групата за Лигата на конференциите. Победата с 2:1 над Ботев Пловдив в градското дерби, съчетана с грешната стъпка на Черно море, отвори вратата към решаващия плейоф.

Историята също е на страната на разградчани. В 40 шампионатни двубоя Лудогорец има сериозно предимство - 24 победи срещу 8 за Локомотив, при 8 равенства. Особено показателна е статистиката в Разград, където "черно-белите“ имат едва три успеха в 22 визити. Все пак споменът за триумфа в Суперкупата през 2020 година остава като доказателство, че пловдивчани могат да изненадват.

Формата в последните директни срещи подсказва по-равностойна битка. В последните пет мача Лудогорец има две победи срещу една за Локомотив, а последните два двубоя завършиха наравно (1:1).

Ситуацията около двата отбора също добавя допълнително напрежение. Лудогорец ще бъде воден от Микаел Старе, след като Пер-Матиас Хьогмо вече не е начело на тима. При гостите Душан Косич ще се опита да изведе отбора до европейска сцена въпреки тежкия финал за Купата.

Срещата ще бъде ръководена от Любослав Любомиров, а на ВАР ще помагат Мариян Гребенчарски и Геро Писков.

Това е и последният възможен момент за изиграване на подобен двубой преди старта на лагерите на националните отбори след 30 май.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Лудогорец

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
САЩ и Иран са постигнали сделка
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
Свищов събира млади футболни таланти за турнира за Купата на кмета
Футболът ги събра: историята на Идрис Ба и Деян Педрон
Локомотив София води преговори с Любослав Пенев
Общинският съвет в Пловдив отхвърли споразумението за стадион "Христо Ботев"
Иван Турицов се раздели с ЦСКА след седем години на "Армията"
Септември запази мястото си в Първа лига
