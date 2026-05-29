Лудогорец и Локомотив Пловдив в решителен сблъсък за Лигата на конференциите

Лудогорец и Локомотив Пловдив застават един срещу друг в директен сблъсък с висока цена - последната българска квота за европейските клубни турнир. Двубоят на "Хювефарма Арена“ в Разград започва в 19:00 часа, а победителят ще си осигури участие в Лигата на конференциите и ще се присъедини към вече класиралия се ЦСКА 1948.

За домакините това е необичайна ситуация. След 14 поредни шампионски титли и сигурно присъствие в Европа, Лудогорец се оказа в ролята на догонващ след колеблив сезон, в който изпусна както титлата, така и второто място. Тимът все пак стигна до баража след успех с 1:0 над ЦСКА в последния кръг, но това се оказа недостатъчно за директна квота.

Локомотив Пловдив извървя далеч по-труден път до този мач. "Смърфовете“ загубиха финала за Купата на България след дузпи именно от ЦСКА, но запазиха шансовете си за Европа чрез първото място в групата за Лигата на конференциите. Победата с 2:1 над Ботев Пловдив в градското дерби, съчетана с грешната стъпка на Черно море, отвори вратата към решаващия плейоф.

Историята също е на страната на разградчани. В 40 шампионатни двубоя Лудогорец има сериозно предимство - 24 победи срещу 8 за Локомотив, при 8 равенства. Особено показателна е статистиката в Разград, където "черно-белите“ имат едва три успеха в 22 визити. Все пак споменът за триумфа в Суперкупата през 2020 година остава като доказателство, че пловдивчани могат да изненадват.

Формата в последните директни срещи подсказва по-равностойна битка. В последните пет мача Лудогорец има две победи срещу една за Локомотив, а последните два двубоя завършиха наравно (1:1).

Ситуацията около двата отбора също добавя допълнително напрежение. Лудогорец ще бъде воден от Микаел Старе, след като Пер-Матиас Хьогмо вече не е начело на тима. При гостите Душан Косич ще се опита да изведе отбора до европейска сцена въпреки тежкия финал за Купата.

Срещата ще бъде ръководена от Любослав Любомиров, а на ВАР ще помагат Мариян Гребенчарски и Геро Писков.

Това е и последният възможен момент за изиграване на подобен двубой преди старта на лагерите на националните отбори след 30 май.