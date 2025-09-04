БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
Чете се за: 05:57 мин.
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
Чете се за: 04:37 мин.
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:05 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Луис Де ла Фуенте обяви групата на Испания за мача с България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Български футбол
Световната кавилификация е тази вечер от 21:45 ч. и ще бъде излъчена пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

луис фуенте обяви групата испания мача българия
Слушай новината

Тази вечер България приема Испания. Мачът, който стартира в 21:45 ч. поставя началото на световните квалификации по футбол. БНТ ще излъчи пряко срещата.

Стана ясен и списъкът от футболисти, на които селекционерът Луис Де ла Фуенте ще може да разчита. В групата не са защитникът на Атлетик Билбао Дани Вивиан и крилото на Райо Валекано Хорхе де Фрутос.

Групата на Испания за мача с България:

1. Давид Рая, 2. Дани Карвахал, 3. Робин Льо Норман, 4. Пау Кубарси, 5. Дийн Хаусен, 6. Микел Мерино, 7. Алваро Мората, 8. Фермин Лопес, 9. Алейш Гарсия, 10. Дани Олмо, 11. Феран Торес, 12. Педро Поро, 13. Алекс Ремиро, 14. Хесус Родригес, 15. Алекс Грималдо, 16. Родри, 17. Нико Уилямс, 18. Мартин Субименди, 19. Ламин Ямал, 20. Педри, 21. Микел Оярсабал, 22. Марк Кукурея, 23. Унай Симон

