Луис Де ла Фуенте обяви групата на Испания за мача с България

Тази вечер България приема Испания. Мачът, който стартира в 21:45 ч. поставя началото на световните квалификации по футбол. БНТ ще излъчи пряко срещата.

Стана ясен и списъкът от футболисти, на които селекционерът Луис Де ла Фуенте ще може да разчита. В групата не са защитникът на Атлетик Билбао Дани Вивиан и крилото на Райо Валекано Хорхе де Фрутос.

Групата на Испания за мача с България:

1. Давид Рая, 2. Дани Карвахал, 3. Робин Льо Норман, 4. Пау Кубарси, 5. Дийн Хаусен, 6. Микел Мерино, 7. Алваро Мората, 8. Фермин Лопес, 9. Алейш Гарсия, 10. Дани Олмо, 11. Феран Торес, 12. Педро Поро, 13. Алекс Ремиро, 14. Хесус Родригес, 15. Алекс Грималдо, 16. Родри, 17. Нико Уилямс, 18. Мартин Субименди, 19. Ламин Ямал, 20. Педри, 21. Микел Оярсабал, 22. Марк Кукурея, 23. Унай Симон