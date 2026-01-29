Луис Енрике: Не мисля, че някой друг може да се счита за по-голям фаворит от нас

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике настоя, че „катастрофална“ серия от мачове от Шампионската лига срещу някои от най-добрите отбори в Европа е подготвила отбора му перфектно за плейофите, като отхвърли твърденията, че място директно за осминафиналите е провал за тима.

„Ако някой отбор е готов за плейофите и да играем срещу всеки съперник, това сме ние - когато погледнете отборите, срещу които сме играли, това е катастрофално“, каза специалистът, след като настоящите европейски шампиони завършиха общата фаза на надпреварата с равенство 1:1 срещу английския Нюкасъл.

ПСЖ приключи на 11-то място с 14 точки - на 10 зад лидера Арсенал. Френският гранд, който спечели Шампионската лига за първи път в историята си миналия сезон, започна тази кампания с три поредни победи, но резултатът снощи ги остави само с една победа в последните им пет участия в турнира.

„Беше трудно, защото Нюкасъл са много добър и силен физически отбор, знаехме преди мача колко трудно ще бъде, но мисля, че заслужавахме да спечелим“, каза бившият мениджър на Барселона, който видя как Хвича Кварацхелия напусна в началото заради контузия на глезена.

Испанецът изрази самочувствие, че отборът му е най-големият фаворит я турнира, въпреки класирането извън топ 8.