Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 00:25 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Луис Енрике: Не мисля, че някой друг може да се счита за по-голям фаворит от нас

Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
ПСЖ приключи на 11-то място с 14 точки - на 2 зад последния отбор в топ 8 - Манчестър Сити.

Луис Енрике
Снимка: БТА
Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике настоя, че „катастрофална“ серия от мачове от Шампионската лига срещу някои от най-добрите отбори в Европа е подготвила отбора му перфектно за плейофите, като отхвърли твърденията, че място директно за осминафиналите е провал за тима.

„Ако някой отбор е готов за плейофите и да играем срещу всеки съперник, това сме ние - когато погледнете отборите, срещу които сме играли, това е катастрофално“, каза специалистът, след като настоящите европейски шампиони завършиха общата фаза на надпреварата с равенство 1:1 срещу английския Нюкасъл.

ПСЖ приключи на 11-то място с 14 точки - на 10 зад лидера Арсенал. Френският гранд, който спечели Шампионската лига за първи път в историята си миналия сезон, започна тази кампания с три поредни победи, но резултатът снощи ги остави само с една победа в последните им пет участия в турнира.

„Беше трудно, защото Нюкасъл са много добър и силен физически отбор, знаехме преди мача колко трудно ще бъде, но мисля, че заслужавахме да спечелим“, каза бившият мениджър на Барселона, който видя как Хвича Кварацхелия напусна в началото заради контузия на глезена.

Испанецът изрази самочувствие, че отборът му е най-големият фаворит я турнира, въпреки класирането извън топ 8.

„Знаехме, че е възможно да преминем през плейофите. Ще трябва да поемем по дългия път, но не мисля, че някой друг може да се счита за по-голям фаворит от нас,“ завърши Енрике.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Пари Сен Жермен #Луис Енрике

