Любомир Ганев награди победителите в международен турнир за волейболни таланти

Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Борбата за първото място при момичета беше изключително интересна, като и Левски и Марица имаха огромни шансове да спечелят.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев връчи купите на шампионите в петото издание на силния международен волейболен турнир за таланти, провеждащ се в спортна зала "Левски София". Италианският Бусто Арсицио при момичетата и полският Ястжембски Венгел при момчетата станаха номер 1 за 2025-а.

След изключителен финална битка за първото място между българските Левски и Марица, както и италианския Бусто Арсицио, отборът от Апенините стана шампион при момичетата. Имащите с пункт повече от пловдивчанки преди последните мачове Левски и Бусто Арсицио играеха един срещу друг. Чиста победа значеше титла, а при спечелен поне по един гейм от съперниците и чисто 3:0 за Марица над полския Ясиеняк Гданск маричанки имаха огромен шанс да спечелят първото място заради по-доброто си точково съотношение в изиграните по 15 гейма от всеки отбор. Марица спечели своя двубой. Левски имаше аванс в първия гейм срещу Бусто Арсицио, но беше обърнат до 23:25, а след като загуби и втория, италианките се наложиха и в третия, за да заслужат първото място с 12 точки. Марица остана на втора позиция с 11. Игралите директен мач за титлата момичета на Левски останаха с 9 точки и завършиха четвърти в драматичния турнир.

Полският Ястжембски Венгел триумфира безапелационно с шампионската купа при момчетата с пет победи по 3:0 гейма, след като надви чисто и Берое в последния си мач. Левски се пребори за второто място, побеждавайки в директен мач италианския Дяволи Роза с 2:1. ЦСКА победи молдовския Вулканещи с 2:1 в последния си мач, но заради загубения гейм остана след Берое в крайното класиране заради по-доброто точково съотношение в изиграните по 15 гейма за"заралии".

В церемонията по награждаването заедно с Любомир Ганев се включиха президентът на Левски Давид Давидов, турнирнирният директор Атанас Гаров и мениджърът на Левски Стефан Чолаков.

# Любомир Ганев

