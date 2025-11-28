Любомир Минчев: Доволен съм от старанието

Селекционерът на България Любомир Минчев похвали старанието и желанието на българския национален отбор за мъже след успешния старт на първия етап в квалификациите за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония.

„Лъвовете“ сломиха Армения с 98:88 в „Арена Ботевград“. По този начин селекционерът ознаменува своето завръщане начело на българите след 6-годишно отсъствие.

„Доволен съм от това, че победихме. Знам какво може да предизвика отборът на Армения в главата на всеки един играч или фен. Арменците бяха без трима играчи, които са участвали в последните квалификации. Те са на сравнително добро ниво и щеше да бъде още по-трудно, но може би нямаше да играят по този начин Андре Спайт и Крисчън Витал, защото в този мач всичко падна върху тях двамата, особено в играта един на един. Когато има и други баскетболисти, играта е малко по-различна и няма всичко да пада върху тях, макар че те играха горе-долу по този начин и с Крис Джоунс през лятото. Тогава той и Спейт бяха най-резултатни. Ние също не знаехме, че трима от тези баскетболисти, които са участвали в квалификациите, ще отсъстват. Може би тогава щяхме да се подготвим по друг начин и с друга защита, но това е за два дни и половина, тъй като в понеделник някои от играчите пристигнаха от далечни места и нямаха време да тренират, а само да се разтегнат", заяви той.

Наставникът отличи играта на възпитаниците си.

„Не искам да оправдавам нищо, аз съм доволен от старанието на всичките играчи както в тренировките, така и в мача. Арменците ни вкараха много точки при един на един. В тази среща бе точно обратното на това, когато са играли с Австрия. Тогава са получили 22 тройки от 33 опита. Малко или много тези двама играчи имаха ден. Имат малко по-ниска успеваемост от далечната стрелба, разликата можеше да бъде доста по-голяма“, уточни треньорът.

Опитният специалист говори и за изграждането на бърз стил на игра, който ще желае.

„Може да се наложи още по-бърз стил, но е трудно да се изгради такова нещо, защото аз казах преди мачовете, че ги познавам, но не сме работили заедно. Беше доста лесно предишния път, когато бях селекционер на националния отбор, да наложа подобен стил, защото в първите две години имахме по-дълги лагери и можеше да се изгради начин на игра, който баскетболистите познаваха. Сега такова нещо не сме имали, но желанието, което видях, за мен е добро на този етап“, допълни Минчев.

Треньорът коментира завръщането на Павлин Иванов и Дий Бост, като не скри похвалите си към американеца с български паспорт.

„Изключителен респект за Дий Бост и Павлин Иванов. Бост дойде от толкова далече само за един мач. Заслужава моите уважения, независимо от това, че не бе най-добрият му мач. Имаше нотка на прекалено голямо желание да играе добре и да вкара, но той не бе в нужната кондиция. Човек след такава часова разлика се чувства зле и отпаднал. Знаехме, че може да играе по-добре, но голямото му желание и моментното му състояние даваха негативното усещане, че греши и нямаше тази свежест, при която да играе един на един. За момента той е най-креативният в нашия отбор. Даде приноса, който ние искахме", сподели старши треньорът.