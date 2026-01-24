БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Мадисън Кийс продължава успешно защитата на титлата на Australian Open

Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
За американката предстои сблъсък със сънародничката й Джесика Пегула.

Мадисън Кийс
Снимка: БТА
Шампионката от Откритото първенство на Австралия по тенис Мадисън Кийс вече е в четвъртия кръг на женската схема, след като се справи с горещината и с Каролина Плишкова (Чехия) в два сета – 6:3, 6:3.

Ден след като термометрите удариха 40 градуса, американката преодоля тежкото време и победи съперничката си от Чехия за 75 минути в ранния мач на „Род Лейвър Арена“.

Кийс направи три пробива в първия сет, а във втория бе търпелива, за да дочака своя миг в осмия гейм, когато проби и след това сервира успешно за място в четвърти кръг.

Поставената под №9 в основната схема на турнира ще срещне в четвъртия кръг друга американка – живеещата във Флорида Джесика Пегула, която почти в сходен стил стигна до този етап. Пегула се справи с рускинята Оксана Селекметева с 6:3, 6:3.

Кийс и намиращата се на 6-о място в решетката на поставените Пегула са добри приятелки в живота и заедно ще влязат в тенис-подкаст, където ще са събеседнички с още американки – Дженифър Брейди и Дезире Кравчик. Там и двете казаха, че нямат проблеми с температурата, макар температурите да са почти винаги около 30-31 градуса.

„Бях развълнувана от „жегата“, каза Кийс на корта. Кийс също така разкри, че тя и Пегула „трябва да продуцират подкаст преди мача си. Приятелството ще бъде оставено настрана“, когато те излязат една срещу друга на корта.

Напред продължават също така Аманда Анисимова (САЩ) и Елизе Мертенс (Белгия). Анисимова надделя над сънародничката си Пейтън Стърнс за час и 12 минути, постигайки резултат 6:1, 6:4. И в двата сета Анисимова нямаше проблеми, след като в първия даде само един гейм. Във втория пък с два ранни пробива дръпна с 5:2 и до края контролираше срещата.

Мертенс вече чака съперничката си в четвъртия кръг, отстранявайки 126-ата в световната ранглиста на WTA Никола Бартункова (Чехия) с 6:0, 6:4. Елена Рибакина (Казахстан) е евентуален следващ съперник на Мертенс.

