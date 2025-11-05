БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

Мадисън Кийс се оттегли от Финалния турнир на WTA

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Шампионката от Откритото първенство на Австралия пропуска мача си с Елена Рибакина.

тенис арина сабаленка мадисън кийс australian open 2025 финал галерия
Снимка: БГНЕС
Американката Мадисън Кийс съобщи, че приключва предсрочно участието си на Финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд.

Шампионката от Откритото първенство на Австралия трябваше да играе по-късно днес с Елена Рибакина от Казахстан, но тъй като вече няма шансове за продължаване напред в турнира, дори и да запише чиста победа, тя реши да се откаже.

Мястото на Кийс трябваше да бъде заето от първата резерва в турнира Мира Андреева, но рускинята участва в надпреварата на двойки и предпочете да откаже тази възможност. Така в игра в днешния ден ще влезе втората резерва - Екатерина Александрова, също от Русия, която ще направи дебют в турнира.

С двете си победи до момента в група "В" Рибакина си е гарантирала класиране за полуфиналите, докато Кийс нямаше шансове след пораженията си с 1:6, 2:6 от Ига Швьонтек и 6:4, 3:6, 2:6 от Аманда Анисимова в първите си два мача.

#Финален турнир на WTA в Рияд 2025 #Мадисън Кийс

