ИЗВЕСТИЯ

И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Мадисън Кийс си осигури четвъртфинал в Аделаида

Спорт
Американката продължава успешно защитата на трофея.

Мадисън Кийс си осигури четвъртфинал в Аделаида
Снимка: БТА
Мадисън Кийс продължава към четвъртфиналите на турнира в Аделаида. Действащата носителка на трофея надделя над Тереза Валентова с 6:4, 6:1 в мач от втория кръг за час и 84 минути.

Началото за американката не бе много добро. Тя взе първия сет, въпреки че направи седем двойни грешки и спаси пет брейкбола на чехкинята. Спечелването на първата част обаче даде допълнително самочувствие на втората поставена в схемата и тя нямаше такива затруднения във втория сет срещу 18-годишната Валентова. За място на полуфиналите Кийс ще играе с Виктория Мбоко от Канада.

Напред в надпреварата продължава и друга американка - Ема Наваро. Поставената под номер 6 в схемата Наваро се наложи с 6:1, 6:4 над Юлия Путинцева от Казахстан.

Наваро нямаше особени грижи в първия сет, в който взе първите и последните три гейма. Тя реализира ранен пробив и в началото на втората част, който бе единственият и ѝ бе достатъчен за крайния успех.

На четвъртфиналите американката ще играе с номер 9 в схемата Диана Шнайдер. Рускинята елиминира чехкинята Катержина Синякова след 6:1, 2:6, 7:5 в един от най-интересните мачове за деня. В първите два сета двете направиха общо осем пробива в общо 15 изиграни гейма, но в решителния трети сет се стигна до само един брейк. Той бе в полза на Шнайдер за 6:5 и ѝ бе достатъчен за място сред най-добрите осем.

#тенис турнир в Аделаида 2026 #Тереза Валентова #Мадисън Кийс

