Мъгли, ниски облаци и по-ниски температури през следващите дни

И в близките дни акцент в прогнозата ще бъдат мъглите и ниската слоеста облачност в много райони от страната.

Причината – обширна област от високо атмосферно налягане, която ще продължи да определя времето у нас и в началото на новата седмица.

Освен силно намалена видимост и по-ниски температури, в районите с най-продължителни и гъсти мъгли концентрацията на фини прахови частици в атмосферата ще бъде повишена, но според прогнозните модели ще остане в границите на допустимите норми.

И в събота денят на много места ще започне с мъгли и ниска облачност. За разлика от днес, утре сутринта ще има и отрицателни температури.

В по-голямата част от страната минималните ще бъдат от минус 3° в западните райони до 4° в източните, в София - около 0°, по Черноморието - от 4° до 6°.

По-ниски, в сравнение с днес, ще бъдат и максималните температури - от 6° до 11°, в София – около 7°. Ще има и райони със слънчево време, но на много места мъглите ще се задържат почти през целия ден и там температурите ще останат още по-ниски. Ще духа слаб, в Източа България и по

Черноморието - умерен вятър от север-северозапад. На морския бряг утре ще бъде предимно слънчево, с максимални температури от 10° до 12°.

Отлични условия за туризъм в планините и утре – ще остане безоблачно, с умерен северен вятър.

И към времето в Европа. В по-голямата част от континента, включително и на Балканите, ще бъде почти безоблачно, но със сутрешни мъгли, на места трайни. Дъжд ще вали в северната половина на Великобритания и в Ирландия, като в Шотландия се очакват значителни количества. Обилни снеговалежи ще има на Скандинавския полуостров, но в южните части от полуострова валежите ще бъдат от дъжд.

И отново у нас. В неделя ще бъде ветровито и ще има по-малко мъгли и повече слънчеви часове.