Слънчево в почти цялата страна следобед

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
И днес денят в по-голямата част от страната започна с намалена от мъгли и ниска слоеста облачност видимост, но в следобедните часове почти навсякъде ще бъде слънчево и почти тихо, с максимални температури - между 10° и 15°, в София – около 12°, на морския бряг - между 10° и 12°.

Почти тихо ще бъде и през нощта, а след полунощ в низините и около водните басейни отново ще започне да се образува ниска облачност или мъгла.

Минималните температури утре ще бъдат от минус 1° в западните райони до 8° по Черноморието, в София, колкото и тази сутрин, 0°, а максималните - от 8° до 15°, в София – около 12°. И в последния ден от работната седмица ще бъде слънчево, но в часовете преди обяд, когато ще ще се задържи почти тихо, видимостта на много места в т ще остане намалена.

В следобедните часове ще духа умерен вятър с посока от запад-северозапад.

Слънчево ще бъде утре и по Черноморието, но преди обяд и там видимостта ще е намалена от мъгли. Вятърът на морския бряг ще е умерен, също от запад-северозапад, но вълнението на морето ще остане слабо.

В планините през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части на Рила и Пирин - умерен северен вятър.

В събота температурите съществено ще се понижат. Ще преобладава слънчево време, но в часовете преди обяд в много райони от страната ще бъде с мъгли. В неделя ще бъде ветровито и на по-малко места ще има мъгли. Минималните температури още ще се понижат и в почти цялата страна ще бъдат под нулата, но максималните – слабо ще се повишат.

И в началото на новата седмица ще се задържи без валежи. Ще има и слънчеви часове , но отново в много райони ще бъде с мъгли, на места трайни.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

