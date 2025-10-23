Макаби Тел Авив измъкна успеха от Реал Мадрид в Белград

Макаби Тел Авив изненада Реал Мадрид в Белград с 92:91 в първия мач от 6-ия кръг на Евролигата.

Тамир Блат с тройка от далеч донесе успеха на израелците, който е втори за тях в кампанията. Тимът има и 4 загуби. Реал остава с баланс 3-3 до момента.

Лони Уокър влезе в историята на тима си, като вкара 23 точки за една четвърт. Американският гард завърши с 27 точки в мача. Роман Соркин с 21 точки и Ошей Брисет с 18 точки също допринесоха за победата.

Реал бе воден от Трей Лайлс с 16 точки и 10 борби, а топ-реализатор бе Марио Хецония с 24 точки.

За мача не пътуваха Серхио Люл, Андрес Филиз и Бруно Фернандо. Одед Каташ също имаше съкратен състав от само 9 играчи, като трима играха по над 30 минути.