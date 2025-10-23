БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Макаби Тел Авив измъкна успеха от Реал Мадрид в Белград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Тамир Блат донесе успеха на израелския тим в Евролигата.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Макаби Тел Авив изненада Реал Мадрид в Белград с 92:91 в първия мач от 6-ия кръг на Евролигата.

Тамир Блат с тройка от далеч донесе успеха на израелците, който е втори за тях в кампанията. Тимът има и 4 загуби. Реал остава с баланс 3-3 до момента.

Лони Уокър влезе в историята на тима си, като вкара 23 точки за една четвърт. Американският гард завърши с 27 точки в мача. Роман Соркин с 21 точки и Ошей Брисет с 18 точки също допринесоха за победата.

Реал бе воден от Трей Лайлс с 16 точки и 10 борби, а топ-реализатор бе Марио Хецония с 24 точки.

За мача не пътуваха Серхио Люл, Андрес Филиз и Бруно Фернандо. Одед Каташ също имаше съкратен състав от само 9 играчи, като трима играха по над 30 минути.

#Евролига 2025/26 #БК Макаби Тел Авив #БК Реал (Мадрид)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
1
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
2
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
3
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
4
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
5
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
7 килограма наркотици и четирима задържани при акция в София
6
7 килограма наркотици и четирима задържани при акция в София

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Баскетбол

Виктор Уембаняма избухна с 40 точки за успеха на Сан Антонио Спърс срещу Далас в НБА
Виктор Уембаняма избухна с 40 точки за успеха на Сан Антонио Спърс срещу Далас в НБА
Йордан Минчев и Кемниц записаха неприятно поражение в Еврокъп Йордан Минчев и Кемниц записаха неприятно поражение в Еврокъп
Чете се за: 01:12 мин.
Рилски спортист постигна първа победа във ФИБА Къп с тройка със сирената Рилски спортист постигна първа победа във ФИБА Къп с тройка със сирената
Чете се за: 03:30 мин.
Американски център подсили Миньор 2015 Американски център подсили Миньор 2015
Чете се за: 00:42 мин.
Федерацията по баскетбол не взе решение за нов национален селекционер Федерацията по баскетбол не взе решение за нов национален селекционер
Чете се за: 01:12 мин.
Голдън Стейт намери верните решения срещу Лейкърс и внушителен Дончич (ВИДЕО) Голдън Стейт намери верните решения срещу Лейкърс и внушителен Дончич (ВИДЕО)
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски
Чете се за: 03:07 мин.
Европа
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи
Чете се за: 00:35 мин.
Европа
НА ЖИВО: НС обсъжда промените в Закона за ДАНС и промени в Закона...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Сигнал за пукнатини в столично училище
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Историческа литургия: Обща молитва на крал Чарлз III и папа Лъв XIV
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ