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Макс Верстапен иска да завърши кариерата си в Ред Бул и призна, че е обмислял оттегляне от Формула 1

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Спорт
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Четирикратният световен шампион остава критичен към новите регулации, но уверенията от Формула 1 и ФИА за бъдещи подобрения са повлияли на решението му да подпише до 2030 година

Макс Верстапен иска да завърши кариерата си в Ред Бул и призна, че е обмислял оттегляне от Формула 1

Макс Верстапен разкри, че желанието му е да завърши кариерата си във Формула 1 като пилот на Ред Бул. Нидерландецът призна още, че на фона на недоволството си от новите технически регулации е бил по-близо до идеята да се оттегли от спорта, отколкото да премине в друг отбор.

Четирикратният световен шампион наскоро сложи край на спекулациите около бъдещето си, след като продължи договора си с Ред Бул до края на 2030 година. По думите му важна роля за решението са изиграли проведените разговори с ръководствата на Формула 1 и Международната автомобилна федерация (ФИА).

Верстапен нееднократно изрази несъгласието си с посоката, в която се развива шампионатът, и най-вече с разпределението на мощността в съотношение 50 на 50 между електрическия компонент и двигателя с вътрешно горене. Нидерландецът обаче е получил уверения, че през следващите две години ще бъдат направени промени.

"Обичам да се състезавам и водих много разговори с Формула 1 и ФИА. Мисля, че постепенно ще се работи за подобряване на нещата. Адаптирах се към сегашната ситуация. Приемам я, въпреки че не я харесвам. Формула 1 и ФИА ме увериха, че ще внасят подобрения през следващите две години“, заяви Верстапен.

Допълнителен стимул за него е възможността V8 двигателите да се завърнат във Формула 1 през 2030 година. Президентът на ФИА Мохамед Бин Сулайем вече изрази желание подобен ход да бъде осъществен след 17-годишно отсъствие на този тип агрегати.

"Договорът ми е до годината, в която има отворена вратичка за връщането на V8 двигателите. Готов съм да приема, че в момента ситуацията не е най-добрата, но все още обичам да се състезавам. Това е Формула 1 – най-силният шампионат в света, и аз искам да бъда част от него“, добави нидерландецът.

Верстапен призна, че при колебанията около бъдещето му напускането на Формула 1 е изглеждало по-реалистично от преминаването в конкурентен тим. В крайна сметка доверието му в Ред Бул е надделяло.

"Трябва да се чувстваш добре на мястото, на което си. Аз се чувствам така в този отбор. Вярвам в хората тук и знам, че могат да ни върнат начело. Искам да печеля състезания и все още съм гладен за още. Ще бъде прекрасно да завърша кариерата си в Ред Бул. Не чувствам нужда да сменям цветовете“, категоричен бе Верстапен.

Нидерландецът е част от структурата на Ред Бул още от началото на кариерата си във Формула 1 през 2015 година, когато дебютира в световния шампионат едва на 17-годишна възраст.



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#Формула 1 сезон 2026 #Макс Верстапен

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