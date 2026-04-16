Макс Верстапен може да премине в Макларън, Пиастри - вариант за Ред Бул

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен може да напусне Ред Бул и да премине в Макларън, съобщават източници от падока на Формула 1.

Според информацията, в обратната посока е възможно да поеме Оскар Пиастри, което би довело до сериозно разместване на силите при водещите отбори.

Ключова фигура в евентуалните преговори може да се окаже Марк Уебър, който е мениджър на Пиастри и поддържа тесни връзки с ръководството на Ред Бул. Австралиецът дори е спряган за бъдеща роля в структурата на тима.

Идеята за подобен трансфер беше подкрепена и от бившия пилот Ралф Шумахер, според когото подобен сценарий е напълно възможен при текущата ситуация във Формула 1.

Ако сделката се реализира, тя би била една от най-шумните в последните години и може да промени баланса на силите в шампионата.